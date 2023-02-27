Twee derde vegaburgers niet erg gezond

De Consumentenbond bekeek 75 vegetarische en veganistische burgers, verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Plus, Aldi, Hoogvliet, Dirk en Ekoplaza. Deze burgers zijn gemaakt van bijvoorbeeld soja, noten, erwteneiwit of groente. Twee derde van de producten blijkt veel zout en/of verzadigd vet te bevatten.

Plus geeft goede voorbeeld

Zowel supermarkten als A-merken produceren ongezond samengestelde vegaburgers. Zo hebben Vivera, Valess, De Vegetarische Slager en Lidl geen burgers met een gezonde samenstelling. Van Albert Heijn zijn dat er maar 3 van de 10. Van Jumbo 4 van de 8 en van Garden Gourmet 2 van de 4. Plus geeft met zĳn 3 vegaburgers het goede voorbeeld. Geen enkele daarvan bevat te veel zout of te veel verzadigd vet.

Vegaburger wel gezonder dan rundvleesburger

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Hoewel veel vegaburgers niet erg gezond zijn, zijn ze doorgaans gezonder dan hamburgers van rundvlees. Bovendien zijn vega varianten een stuk duurzamer. Niet alleen qua dierenwelzijn, maar ook door de veel kleinere impact op het klimaat. Met wat minder zout zijn ze nog gezonder ten opzichte van vlees, dus fabrikanten zijn aan zet.’

Handvol vegaburgers voor veganisten

De Consumentenbond beoordeelde verder of de 27 gezond samengestelde vegaburgers voldoende eiwit, ijzer en vitamine B12 bevatten. Dan zijn ze optimaal voor veganisten, die deze voedingsstoffen niet uit dierlijke producten kunnen halen. Slechts een handvol vegaburgers voldoet hieraan.

Molenaar: ‘Uit ons panelonderzoek onder ruim 2000 consumenten blijkt dat ook vegetariërs en flexitariërs deze toevoegingen belangrijk vinden. Dus ook hierin kunnen fabrikanten nog flinke stappen zetten.’