Zo belooft de ‘Pannenkoekenbon’ van Wonderbox bijvoorbeeld 2 pannenkoeken. Maar slechts 14 van de 24 inwissellocaties geven aan inderdaad zonder bijbetaling 2 pannenkoeken te serveren.

De ‘Diner voor twee-bon’ van Wonderbox vermeldt niet dat deze niet inzetbaar is voor drankjes. Dat een online registratie en telefonische reservering verplicht is. En dat de bon in sommige regio’s en steden nauwelijks te verzilveren is. De Wonderbox-bon zou voor een overnachting bij 700 hotels te gebruiken zijn. Maar in werkelijkheid doen er maar 439 locaties mee. Waarvan er slechts 6 in Nederland liggen, en die zijn vaak niet beschikbaar of rekenen een toeslag.

Beloftes te rooskleurig

De andere aanbieders doen het niet veel beter. De Borrel-cadeaubon van GiftForYou (onderdeel van Wonderbox) belooft 4 drankjes of een fles wijn, plus een borrelhapje. Maar van de 214 deelnemende locaties is er slechts 1 die dit daadwerkelijk levert.

Het leeuwendeel biedt slechts 2 drankjes met een borrelhapje of korting op de rekening. En ook aanbieder Bongo gaat de mist in met de belofte van 5000 hotels bij de ‘Duizend-en-één-nachten charme-bon’. In werkelijkheid zijn dat er zo’n 2750, waarvan slechts 98 in Nederland.

Misleid

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De beloftes van de bonnen blijken regelmatig veel te rooskleurig. Consumenten worden misleid en dat is kwalijk. Je kunt je dan ook afvragen of zo’n bon wel echt een goed cadeau is. Je kunt als cadeau beter contant geld vragen of geven voor een leuk uitje, in plaats van zo’n bon met allerlei beperkingen.’

Wonderbox staakt voorlopig verkoop

Wonderbox heeft, na de kritiek van de Consumentenbond, aangegeven te stoppen met de verkoop van enkele overnachtingsbonnen totdat de verpakking klopt. Ook belooft Wonderbox geld terug te geven voor ongebruikte bonnen aan mensen die zich misleid voelen.

Omdat Bongo niet reageerde op de bevindingen heeft de Consumentenbond een klacht tegen dit bedrijf ingediend bij de Reclame Code Commissie. Ook is toezichthouder ACM geïnformeerd over de onderzoeksresultaten.