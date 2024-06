Consumentenbond blij met tegemoetkoming fraudeslachtoffers Bunq

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ’Of alle gedupeerden, vooral die met heel hoge schadebedragen, tevreden zijn, is een vraag aan hen. Maar wij zijn in ieder geval blij dat Bunq inziet dat gedupeerden te goeder trouw handelden en Bunq nu met een, naar het zich laat aanzien ruimhartige, compensatie komt.’

‘Compensatie tenzij’

Bunq geeft ook aan voor nieuwe fraudegevallen een ‘100%-tenzij’ beleid te voeren. Klanten die door phishing of helpdeskfraude (of spoofing) geld kwijtraken, krijgen hun geld terug, tenzij ze bijzonder onvoorzichtig zijn geweest. Bijvoorbeeld als consumenten duidelijke waarschuwingen van de bank hebben genegeerd. In zo’n geval verlaagt de bank de vergoeding. Molenaar: ‘We hebben daar, tot op zekere hoogte, begrip voor. Consumenten hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Maar criminelen gaan heel professioneel en steeds slimmer te werk. Oplichting is vaak écht niet duidelijk. Beveiligingsmaatregelen van de bank om consumenten te beschermen, zijn dan ook hard nodig. Voorkomen is beter dan genezen.’

Wettelijke bescherming

Sinds de explosie aan spoofinggevallen eind 2019 pleit de Consumentenbond voor betere wettelijke bescherming van consumenten die slachtoffer worden van niet-bancaire fraude. Deze oproep is gehoord in Brussel. De Europese Commissie werkt aan een nieuwe wet voor betaaldiensten. Daarin staat dat banken (en andere betaalrekeningaanbieders) verplicht zijn slachtoffers van niet-bancaire fraude te compenseren. De nieuwe wet zal naar verwachting in 2026 ingaan.