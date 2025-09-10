Consumenten en bedrijven die in Nederland een nieuwe of gebruikte Volkswagen, Audi, Seat of Škoda met EA189-motor hebben gekocht, hebben recht op een vergoeding die, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, kan variëren van zo’n €300 tot €2500. De definitieve hoogte van de vergoeding hangt af van het model auto, het tijdstip waarop de auto is gekocht en de vraag of het de aankoop van een nieuwe of gebruikte auto betrof.

Einde rechtszaken

De schikking maakt in Nederland een einde aan de rechtszaken van de 3 belangenorganisaties tegen Volkswagen, de Nederlandse importeur en de dealers over voertuigen met een EA189-motor.

VGDES en Consumentenbond

Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES) behartigt in samenwerking met de Consumentenbond sinds 2020 de belangen van bezitters van dieselvoertuigen van Volkswagen. In die samenwerking voerden zij sinds 2020 voor 4 individuele consumenten procedures tegen Volkswagen die met deze schikking worden beëindigd. Voorzitter Dick Bouma van VGDES: 'Dit is een goede uitkomst waar de achterban mee wordt geholpen. Iedereen die in het verleden een dieselauto met EA189-motor heeft gekocht kan zich nog aanmelden voor de regeling.'

Car Claim

Ook Stichting Car Claim voorzitter Guido van Woerkom is blij met de schikking: 'Wij hebben hard gestreden voor een faire regeling voor Nederlandse autobezitters. Dat vergde een lange adem, maar het is goed dat partijen nu tot een passende oplossing zijn gekomen.'

Diesel Emissions Justice

Voorzitter Andrew Goodman van Stichting Diesel Emissions Justice zegt over het akkoord: 'Na jaren procederen was de tijd rijp voor schikkingsgesprekken tussen Volkswagen en de 3 belangenorganisaties. Na intensief onderhandelen ligt er nu een redelijke oplossing waar consumenten en ondernemers mee uit de voeten kunnen.'

