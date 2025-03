Bijna 4 op de 10 cookiebanners niet in de haak

Twintig nieuwssites uit het onderzoek plaatsen een cookiebanner, maar bij 16 daarvan bleek iets mis. Zo moeten gebruikers vaak meerdere keren klikken om volgcookies te weigeren. Of is de weigeroptie moeilijk vindbaar. De helft van de overtreders valt onder DPG Media (nu.nl, volkskrant.nl, tweakers.net, ad.nl, sportnieuws.nl, autoweek.nl, destentor.nl en gelderlander.nl). Bits of Freedom reikte in februari 2025 al een Big Brother-award uit aan DPG Media voor het grootschalig tracken van consumenten.

Gedetailleerde profielen

Volgcookies verzamelen informatie over interesses, gedrag en voorkeuren. Websites gebruiken dit om gedetailleerde profielen op te bouwen van consumenten, zonder dat zij hier zeggenschap over hebben. Deze profielen kunnen de websites weer verkopen of delen met andere organisaties. Maar de privacywet (AVG) van 2018 legt regels op aan het verwerken van persoonsgegevens. En daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog extra richtlijnen gemaakt voor goede cookiebanners.

Privacyregels nog steeds massaal genegeerd

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is onacceptabel dat zo veel websites doen alsof de privacywet niet voor hen geldt. Websites mogen consumenten niet dwingen om eindeloos te klikken om hun privacy te beschermen. Wij hebben onze onderzoeksresultaten met de AP gedeeld. De toezichthouder heeft extra budget gekregen om vaker te controleren. Nu moeten ze doorpakken.’