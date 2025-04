Consumentenbond: helft fietsenwinkels strooit met nepaanbiedingen

Nooit gerekende ‘van-voor’-prijzen, adviesprijzen met een streep erdoor, nepkortingen, onjuiste op=op-acties en aftelklokken die consumenten onder druk zetten. Vooral grote fietsenwinkels en winkels met een webshop maken zich schuldig aan deze oneerlijke verkooppraktijken. Mysterieshoppers van de Consumentenbond zagen ze onder meer bij Fietsvoordeelshop, Fietsonline.com, Superfietsen, Het Zwarte Fietsenplan, Fietsenwinkel en 12Go Biking.

Nep-korting

Een veel voorkomende truc is ‘korting’ op de adviesprijs. Zo geeft Fietsenwinkel.nl zogenaamd €260 korting op de Cortina E-Lett elektrische herenfiets van €2599. Maar de fiets kost bij deze winkel al 3 maanden €2339. En eerder was de fiets daar zelfs voor €1949 te koop. €2599 blijkt dan ook de adviesprijs te zijn. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Een adviesprijs die nooit is gerekend, mag je niet doorstrepen om een korting te suggereren. Dat is een nep-korting en daarmee zet je consumenten willens en wetens op het verkeerde been.’

'Korting' op prijs van buurman

12Go Biking spande de kroon door alle genoemde verkooptrucs toe te passen. Zo zijn er in maart 2025 Gazelle-fietsen als ‘Top-deal’ in de aanbieding. Maar die fietsen kosten al maanden hetzelfde of waren eerder zelfs goedkoper. Bij de fietsen in de webshop staat ook nog een aftellend klokje en ‘op=op’. Maar als een fiets niet op voorraad is, blijkt die alsnog besteld te kunnen worden.

In een filiaal meldt een verkoper dat 12Go Biking altijd korting geeft op de prijs van de fietsenwinkel om de hoek. Molenaar: ‘Dat is wel een heel bijzondere uitleg van een aanbieding. Je kan alleen korting geven op prijzen die je eerder zélf hebt gerekend, niet op de prijs van de buurman. Bovendien, als er ‘altijd’ korting is, dan is het geen korting meer.’

Reacties fietsenwinkels

Volgens het consumentenrecht mag een korting alleen zo heten als de ‘van-prijs’ de laagste prijs was die de verkoper in de 30 dagen vóór de aanbieding rekende. De onderzochte winkels reageerden verrast op het onderzoek van de Consumentenbond. Ze gaven toe dat ze de regels niet goed kennen.

Superfietsen en een paar kleinere aanbieders pasten direct hun advertenties aan. Ook Voordeelfietsen en 12Go Biking hebben inmiddels hun websites aangepast. Fietsonline.com beloofde ook beterschap, maar heeft zijn website nog niet aangepast. Fietsenwinkel.nl zegt de wettelijke regels toe te gaan passen op de 2025-collectie, maar op de oudere collecties nog niet. Het Zwarte Fietsenplan heeft niet gereageerd.