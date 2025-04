Consumentenbond waarschuwt opnieuw voor Seats and Sofas

In oktober 2024 toonde de Consumentenbond al aan dat de winkelketen verkooptrucs gebruikte die niet zijn toegestaan. Zo prijsde Seats and Sofas bankstellen aan voor prijzen die niet klopten en zetten verkopers consumenten onder druk om direct te beslissen omdat aanbiedingen ‘alleen deze week’ geldig zouden zijn. Dat klopte niet. In december 2024 bevestigde de Reclame Code Commissie de klachten.

Beloftes

Na gesprekken met de Consumentenbond, beloofde Seats and Sofas beterschap. Het bedrijf paste inderdaad zijn advertenties online en in folders grotendeels aan. Maar de beloofde verbeteringen in de winkels blijven vooralsnog uit, zo blijkt uit recente mysteriebezoeken.

Mysterieshoppers

Zo hangen er nog steeds grote advertenties aan de gevel, waarop driezitsbanken in leer staan. Maar de prijs die daarbij staat, is voor een tweezits in de goedkoopste stof. Verder hebben sommige banken 3 verschillende prijzen; online, op de papieren prijslijst en op het prijskaartje. En verkopers noemen weer andere prijzen. Ook zagen mysterieshoppers bij bijna elke bank in de winkels en online ‘Cash Back Deals’. Klanten zouden ‘tot €500’ terugkrijgen voor hun oude bank. Dat de actie alleen gold als klanten voor minstens €3000 tot €5000 (afhankelijk van het filiaal) uitgeven aan een nieuwe bank, vermeldde Seats and Sofas niet.

Teleurstellend

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘Het is buitengewoon teleurstellend dat Seats and Sofas geen orde op zaken stelt vóór de drukke Paasdagen. Daarom voegen we deze bevindingen toe aan onze eerdere oproep aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om in te grijpen. En we waarschuwen consumenten met video’s op social media voor de praktijken van Seats and Sofas. Hopelijk past het bedrijf zijn handelswijze in de winkels dan ook snel aan.’