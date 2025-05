‘Woningverhuursites, wees duidelijk over de kosten’

Dubbele kosten

De Consumentenbond zag ook dat consumenten soms dubbele kosten voor hun kiezen kregen. Verhuursites rekenen dan abonnementskosten. Vervolgens verwijzen ze door naar een site waar consumenten moeten betalen om te kunnen reageren op de woning. Maar een handvol woningverhuursites informeert consumenten hierover.

Naast het onderzoek naar de woningverhuursites, zijn ook ruim 6000 panelleden gevraagd naar hun ervaringen. Van het panel gaf 41% aan dat zij het onduidelijk vinden wat woningverhuursites precies voor hen doen en hoeveel hun diensten kosten.

Transparantie schiet tekort

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Realiseer je dat je bij een verhuursite vrijwel altijd moet betalen. Zonder betalen kun je geen contact leggen met de verhuurder en niet reageren op een woning. De transparantie van de woningverhuursites over die kosten schiet tekort en dat is onacceptabel. Consumenten betalen vaak tientallen euro’s per maand, zonder dat altijd vooraf helder is waarvoor ze betalen. En 87% van de panelleden vond niet eens een woning via deze websites.’

Tips voor woningzoekers

Woningverhuursites maken handig gebruik van de krapte op de huurmarkt. Ze beloven dagelijks vers aanbod en unieke woningen. Maar in de praktijk vissen alle platforms in dezelfde vijver. De Consumentenbond adviseert woningzoekers kritisch te zijn. Zo zijn veel advertenties ook gratis te vinden via makelaars, Funda of Pararius. Ook raadt de Consumentenbond woningzoekenden aan om alert te zijn op automatische verlenging van abonnementen.