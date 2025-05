De meeste woningverhuursites bemiddelen niet voor je. Je kunt meestal gratis een account aanmaken en zoekalerts instellen. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe woningen. Maar de informatie in de advertentie is vaak beperkt. Wil je meer foto’s zien, extra details over de woning of direct contact met de verhuurder? Dan heb je een betaald account nodig. De kosten daarvan moeten duidelijk zichtbaar zijn vóórdat je een account aanmaakt of een abonnement afsluit.

De Autoriteit Consument & Markt onderzocht in 2022 hoe duidelijk verhuursites over hun kosten zijn. Niet alle sites deden dit goed en zijn hierop aangesproken. Wij bekeken 13 sites. Bij 7 onderzochte sites waren de abonnementskosten niet goed zichtbaar. De prijs van een abonnement moet makkelijk te vinden zijn, liefst op de homepage of met 1 klik vanaf daar.

Onduidelijk dat je moet betalen

Zie je bij een advertentie een knop als ‘Reageer op deze woning’ bij een woonadvertentie? Dan mag je verwachten dat meteen duidelijk is of reageren geld kost. Je hoort geïnformeerd te zijn dat je een betaald account nodig hebt. Huurportaal bijvoorbeeld doet dit niet goed. Daar staat bij de advertentie de knop ‘Neem contact op met de verhuurder’ zonder vermelding van de kosten. Als je op de knop klikt, dan moet je je e-mailadres invullen. Pas daarna zie je dat contact opnemen geld kost.

Sommige verhuursites sturen je door naar een andere website. Soms moet je daar opnieuw betalen om te kunnen reageren op een woning. Je moet vóórdat je een abonnement afsluit geïnformeerd worden over deze extra kosten. Vijf sites zijn daar niet duidelijk over. Andere websites, zoals HousingAnywhere, Huurexpert, Rentslam en Stekkies, vermelden het wel, maar alleen bij de veelgestelde vragen. Dat kan duidelijker. Je verwacht dit soort informatie bijvoorbeeld op de pagina 'Hoe het werkt' of bij 'Tarieven'. HousingAnywhere, Huurstunt, Rentbird, Rentslam, Snelwonen en Stekkies hebben beloofd dit te verbeteren.

Actueel aanbod?

Als je reageert op een woning, wil je natuurlijk dat de advertentie actueel is en dat de woning nog beschikbaar is. Maar het woonaanbod van deze websites is vaak niet uniek. Ze vissen allemaal in dezelfde vijver. Toch gebruikt 84% van ons panel meerdere sites tegelijk. Een panellid zei: ‘Het is vaak onduidelijk of aangeboden woningen daadwerkelijk nog beschikbaar zijn en ook hoeveel gegadigden er op een woning reageren’.

We deden een praktijkproefje en controleerden per site 20 woningen op actualiteit. Bij 86% van de advertenties was de plaatsingsdatum recent en stond de woning als ‘beschikbaar’. We konden niet nagaan of de woningen écht nog te huur waren. Maar bij 14% van de advertenties was de beschikbaarheid gedateerd of onbekend.

Geen reactie

We stuurden ook interesseberichten naar verhuurders. Bij 51% kregen we geen reactie. Dat ligt waarschijnlijk aan de verhuurder, maar verhuursites kunnen wel helpen door verhuurders te herinneren te reageren.

Te weinig informatie over je rechten

Verhuursites zijn verplicht vóór de aankoop bepaalde informatie te geven over hun dienst.

Recht op bedenktijd

Als consument heb je recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen die periode mag je zonder reden afzien van het abonnement. Wil een site dat je in de bedenktijd gebruik maakt van de dienst en daarvoor betaalt? Dan moeten ze hiervoor uitdrukkelijk jouw toestemming vragen.

Niet alle sites doen dit op de juiste manier. Directwonen, Huurzone, Huurwoningen en Kamernet doen dit wel. En 6 andere websites hebben na ons verzoek hun informatie aangepast. Maar bij 3 sites klopt het nog steeds niet: Huurexpert, Huurportaal en Rentola.

Betalingswijze

Sluit je een abonnement af bij een woningverhuursite? Dan is dit meestal een doorlopend abonnement. Het moet duidelijk zijn dat de betaling via een doorlopende incasso verloopt. De site moet een akkoord vragen voor deze doorlopende machtiging.

Bij 3 van de 13 onderzochte sites werd dit niet goed gedaan. Andere sites, zoals Huurwoningen, Huurexpert en Snelwonen geven aan dat het om een doorlopend abonnement gaat en vragen om een akkoord, maar dit staat niet duidelijk genoeg op de betalingspagina.

Rentbird, Rentslam, Snelwonen en Stekkies hebben beloofd het duidelijker te vermelden op hun site. Van Rentola, Huurexpert en Huurportaal kregen we geen reactie. Kamerkampioen is tijdens ons onderzoek offline gegaan.

Tips bij het kiezen van een verhuursite

Let bij de keuze van een woningverhuursite hierop: