Consumentenorganisaties in actie tegen onjuiste energietarieven

De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis inventariseren de schade die huishoudens hebben opgelopen door ongeoorloofde tussentijdse tariefverhogingen. De meldpunten staan open voor alle huishoudens die vanaf 1 april 2017 een variabel energiecontract hadden met hun energieleverancier.

Krachten bundelen

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: 'Hier bundelen 2 grote consumentenorganisaties hun krachten. Vereniging Eigen Huis heeft hiervoor een speciaal meldpunt geopend op eigenhuis.nl/meldpunt. Zowel leden als niet-leden kunnen hier gebruik van maken, dubbel aanmelden is niet nodig.'

125.000 aanmeldingen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Wij hebben inmiddels 125.000 aanmeldingen via het meldpunt dat we openden samen met ConsumentenClaim. En hoe meer mensen zich melden, hoe beter. Daarom slaan we de handen ineen met Vereniging Eigen Huis.'

Oneerlijk prijswijzigingsbeding

Het Gerechtshof Amsterdam heeft eind maart een uitspraak gedaan over de manier waarop energieleveranciers tussentijds hun tarieven bij variabele contracten wijzigden. Daaruit bleek dat het prijswijzigingsbeding in hun algemene voorwaarden oneerlijk en daarmee ongeldig is. Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond waarschuwden in 2017 al voor deze voorwaarden. Naar schatting hebben miljoenen consumenten hierdoor jarenlang te veel betaald voor gas en elektra.

De consumentenorganisaties gaan in gesprek met de energieleveranciers en de branchevereniging Energie Nederland en willen dat de leveranciers gedupeerden compenseren voor de onterecht geïnde geldbedragen.