Grootschalige greenwashing door Unilever

De Consumentenbond bekeek ruim 450 producten van Unilever. Daarvan bevatten er maar liefst 247 een misleidende duurzaamheidsclaim. Alleen de merken Ben & Jerry’s, Hertog IJs en de Vegetarische slager van Unilever zijn vrij van greenwashing. Op de andere voedingsmerken van Unilever - Calvé, Hellmann’s, Knorr, Lipton, Ola en Unox - staan wel volop vage duurzaamheidsclaims.

Zelfverzonnen logo

Zo gebruikt Unilever op meerdere plekken op producten het containerbegrip ‘duurzaam’, bijvoorbeeld ‘op duurzame wijze geteeld’ en ‘sustainably grown cocoa’. Dat is misleidend omdat het te algemeen is. Fabrikanten mogen dit soort claims alleen gebruiken als een product aantoonbaar geen enkele negatieve invloed heeft. Dat is vrijwel onhaalbaar. Unilever plakt zijn duurzaamheidsclaims ook nog vaak in een zelfverzonnen logo, voor een betrouwbare uitstraling. De Consumentenbond vond 4 van dit soort misleidende bedrijfslogo’s op totaal 118 Unilever producten.

Unilever niet in beweging

De Consumentenbond sprak Unilever in mei 2024 al aan op de claims op Calvé Pindakaas (‘Wij gebruiken duurzaam geteelde pinda’s’) en Knorr Wereldgerechten (‘Duurzame verpakking’ en ‘Dit product is gemaakt met duurzaam geteelde ingrediënten’). Maar Unilever stelde dat de claims op Calvé Pindakaas en Knorr zorgvuldig overwogen waren en naar hun mening niet misleidend.

Klacht bij RCC

De Reclame Code Commissie (RCC) gaf de Consumentenbond in september 2024 gelijk over de Calvé Pindakaas. De RCC adviseerde Unilever om niet meer op die manier reclame te maken. Maar vervolgens doet Unilever er al bijna een jaar over om de verpakkingen aan te passen. Ook het aanpassen van de communicatie op de websites van de Unilever-merken duurde ruim een half jaar.

Supermarkten passen webshops aan

Dat dat veel sneller kan, laten supermarkten zien. De Consumentenbond ontdekte dat 5 supermarktketens de greenwashing van Unilever klakkeloos over hadden genomen in hun webshop. Nadat de Consumentenbond de supermarkten hierop aansprak, zijn alle claims van de webshops binnen een week verdwenen.

Niet straffeloos greenwashen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) riep in april 2025 de levensmiddelensector op hun duurzaamheidsclaims te controleren. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Wij hebben onze onderzoeksresultaten met de ACM gedeeld en willen dat ze overtreders als Unilever zo snel mogelijk aanpakken. Om het misleiden van consumenten te stoppen en het vertrouwen in duurzaamheidsclaims- en keurmerken te herstellen. Straffeloos greenwashen heeft lang genoeg geduurd.'

Tip: Check in de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal wat een logo betekent en of het wel of geen keurmerk is.