Misleiding volgens vast recept

Greenwashing gaat bij Unilever steeds op min of meer dezelfde manier:

1. Er is een vage claim

Het containerbegrip 'duurzaam' is te vaag en te absoluut. Het is onduidelijk wat er precies wordt bedoeld.

2. Unilever verwijst naar de website en de informatie is moeilijk vindbaar

Als consument moet je zelf op zoek gaan naar meer uitleg op de website. Daar staat de uitleg over de duurzaamheidsclaim verstopt. Dit mag niet. Aanvullende informatie over duurzaamheidsclaims moet zo dicht mogelijk bij de claim staan. Of niet verder dan 1 muisklik of handeling daarvandaan.

We bekeken voor ons onderzoek ruim 450 producten van 9 merken van Unilever op greenwashing. Bij maar liefst 247 producten vonden we een misleidende duurzaamheidsclaim en was er sprake van greenwashing. Het gaat om producten van Calvé, Unox, Knorr, Hellmann’s, Ola en Lipton:

Merk Soort producten Misleidende claim Aantal producten Knorr Maaltijdmix Met duurzaam geteelde ingrediënten. Duurzame verpakking 64 Unox Soep (blik/zak) Duurzaam verbouwde groente

Op duurzame wijze geteeld 54 Knorr Saus, jus, bouillion en salademix Met duurzaam geteelde ingrediënten 31 Unox Good pasta, noodles en potatoes Op duurzame wijze geteeld 27 Unox Cup a Soup Op duurzame wijze geteeld 23 Lipton Ice tea Duurzaam geteelde theebladeren 21 Ola Magnum Sustainably grown cocoa & almonds 10 Calvé Pindakaas Wij gebruiken duurzaam geteelde pinda's.

Palmolie duurzaam geteeld 9 Hellmann's Real mayonaise Committed to sustainably sourced oils 5 Calvé Salademix Met duurzaam geteelde kruiden 3 Totaal 247

Bedrijfslogo als nepkeurmerk

De meest sluwe truc van Unilever is een claim in de vorm van, of in combinatie met, een zelfgemaakt logo. Het is een doortrapte manier om de claims extra geloofwaardigheid te geven.

Aangevuld met een online document met duurzaamheidsstandaarden krijgt zo’n logo zelfs de uitstraling van een officieel keurmerk. Maar het is geen keurmerk.

Bij maar liefst 118 producten zagen we greenwashing met bedrijfslogo's:

Echt of nepkeurmerk?

Vanaf september 2026 geldt in de Europese Unie de nieuwe 'Empowering Consumers Directive'. Die bepaalt dat keurmerken alleen door een onafhankelijke partij mogen worden toegekend. Bedrijfslogo’s, zoals die van Unilever, mogen dan niet meer. Wil je weten wat een logo betekent en of het echt een keurmerk is? Kijk dan in de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.

Unilever remt bewust af

Dit is niet de eerste keer dat we Unilever op de vingers tikken voor greenwashing. In eerdere onderzoeken bespraken we al misleidende duurzaamheidsclaims van een aantal specifieke producten van Unilever. Onder druk daarvan is een klein deel van die producten aangepast.

Daar ging veel tijd, ruim een jaar, overheen. Zelfs voor het aanpassen van de websites. Terwijl tekst op de website snel aan te passen is. Ook nu geeft Unilever zichzelf weer ruim de tijd om de misleidende claims aan te passen.

Door zo vaak misleidende duurzaamheidsclaims te gebruiken, schaadt Unilever niet alleen het vertrouwen van consumenten. De voedselproducent maakt het daarmee ook moeilijker voor oprechte duurzame producenten. Het wordt tijd dat deze greenwashing definitief van de schappen verdwijnt. Lees meer over onze actie Greenwashing misleidt consumenten.