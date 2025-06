Miljoenste aanmelding bij Consumentenbond Claimservice

Volkswagenrijder Bram deed de miljoenste aanmelding, voor de Dieselclaim. Door een kentekencheck op claimservice.nl ontdekte hij dat zijn VW Bluemotion een sjoemeldiesel is. Dat is een auto waarbij de uitstootgegevens zijn gemanipuleerd. ‘Ik vind dat zo'n grote multinational als Volkswagen niet mag wegkomen met gesjoemel,’ aldus Bram. ‘Ik hoop dat een claim fabrikanten afschrikt om in de toekomst nog zoiets te doen.’

Oprichting Consumentenbond Claimservice

De Dieselclaim is 1 van de 10 lopende zaken van de Consumentenbond Claimservice (CCS), opgericht in 2018 door de Consumentenbond en ConsumentenClaim. CCS strijdt voor compensatie voor consumenten die schade hebben geleden. Daarnaast wil zij afdwingen dat bedrijven stoppen met hun misleidende praktijken, zodat ze geen andere consumenten kunnen benadelen.

Eerst praten

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Niet alles wordt een massaclaim. We gaan altijd eerst in gesprek met de aansprakelijke partij om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen voor onze deelnemers. Dat is sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Maar als overleg niets oplevert, stappen we naar de rechter.

Samen een vuist maken

Stef Smit, directeur ConsumentenClaim: ‘Soms duurt het jaren voor je resultaat boekt. De tegenpartij heeft vaak veel geld, veel advocaten en gebruikt allerlei vertragingstactieken. Dat zien we bijvoorbeeld bij de sjoemeldieselzaken. Die lopen al bijna 10 jaar. Als individuele consument is dat niet vol te houden. Daarom pakken wij die rol. Samen maken we een vuist.’

No cure no pay

Consumenten kunnen zich gratis aanmelden voor een van de collectieve acties van CCS via claimservice.nl. Consumentenbond Claimservice werkt op basis van no cure no pay: alleen bij succes betaalt de deelnemer een vergoeding.