Philips verliest hoger beroep in beeldbuiszaak

Het hoger beroep was aangespannen door de Consumentenbond en Stichting Aequitas Belangenbehartiging. Zij komen op voor ruim 65.000 gedupeerde consumenten die zich hebben aangemeld bij de Beeldbuis-claim.

Tussen 1996 en 2006 maakte Philips prijsafspraken met andere beeldbuisfabrikanten, zoals Samsung, LG en Panasonic. Daardoor waren de prijzen van tv’s en andere apparaten met beeldbuizen van de karteldeelnemers kunstmatig hoog. Dit werkte zelfs door in de prijzen van toestellen met beeldbuizen van andere fabrikanten. In 2012 legde de Europese Commissie Philips en de andere fabrikanten hiervoor forse boetes op. Voor Philips bedroeg die €509 miljoen euro.

Compensatie

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Het is heel goed dat die boetes zijn uitgedeeld. Maar gedupeerde consumenten zijn er niet mee geholpen. Philips zou de deelnemers van onze Beeldbuisclaim moeten compenseren en hierover wilden wij afspraken maken. Maar Philips weigert een fatsoenlijk aanbod te doen. Ons restte daarom niets anders dan naar de rechter te stappen.'

Geen uitspraak over hoogte schade

In 2023 verklaarde de Rechtbank Oost-Nederland dat de Consumentenbond en Stichting Aequitas niet ontvankelijk waren in deze zaak . Dat betekende dat de Consumentenbond niet mocht optreden namens álle gedupeerden. Maar het Gerechtshof is het daar niet mee eens en wijst de zaak weer terug naar de rechtbank. Het hof is het wel met de rechtbank eens dat het geen uitspraak kan doen over de hoogte van de schade van individuele consumenten. Molenaar: 'De rechter gaat de zaak nu inhoudelijk beoordelen. Zodra deze heeft vastgesteld dat Philips de door consumenten geleden schade moet vergoeden, gaan we weer met de fabrikant in gesprek voor een goede compensatieregeling.'

Aanmelden

Consumenten die tussen 1996 en 2006 een beeldbuistelevisie of computerbeeldscherm kochten, kunnen zich nog steeds aanmelden voor de actie en geld terug vragen. Deze actie loopt via de Consumentenbond Claimservice, het samenwerkingsverband van de Consumentenbond en ConsumentenClaim.