Veel nepaanbiedingen bij refurbished telefoons

Een refurbished smartphone is een tweedehands toestel dat opgeknapt is door de verkoper. Zo'n telefoon is een duurzamere keuze dan een nieuwe. De meeste vervuiling ontstaat bij de productie van een smartphone, niet tijdens het gebruik. Bij de productie zijn zeldzame grondstoffen nodig en het maken van chips en printplaten kost veel energie.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Door de levensduur van een smartphone te verlengen, zijn er minder nieuwe toestellen nodig. Het is dus beter voor het milieu als meer consumenten voor een tweedehands toestel kiezen.’

Verboden trucs

De Consumentenbond bekeek de prijzen van refurbished telefoons bij 16 webwinkels. 8 aanbieders blijken verboden trucs toe te passen. Ze gebruiken niet kloppende kortingspercentages, van-voor-prijzen en doorgestreepte adviesprijzen.

Ook vergelijken sommige verkopers de prijs van de refurbished toestellen niet met de huidige nieuwprijs, maar met de introductieprijs. De Consumentenbond heeft de aanbieders hierop aangesproken en houdt bij welke winkels zijn gestopt met prijsmisleiding:

Echte korting

De Consumentenbond bekeek 24 populaire smartphones bij de 16 webwinkels. Voor ‘zichtbaar gebruikte’ toestellen (duidelijke slijtage of schade aan behuizing en het scherm) is de besparing gemiddeld 27%. Voor smartphones in de categorie ‘licht gebruikt’ (enkele krasjes of deukjes) is dat gemiddeld 25%. En voor een toestel in de categorie ‘zo goed als nieuw’ (geen of minimale gebruikssporen) is het voordeel gemiddeld 20%.

Flinke besparing

Vooral bij de wat oudere modellen kan de besparing flink oplopen. Zo is een refurbished iPhone 12 (128 GB) in de categorie ‘zichtbaar gebruikt’ gemiddeld 42% goedkoper dan een nieuw toestel. Bij de wat nieuwere iPhone 14 PRO (128 GB) is de besparing tussen de 35% en 41%, afhankelijk van de conditie van het toestel. En bij een iPhone 15 (128 GB) in de categorie ‘zo goed als nieuw’ is het gemiddelde prijsvoordeel slechts 10%.

Opgeknapt soms duurder dan nieuw

Er zijn ook aanbieders die refurbished toestellen verkopen die duurder zijn dan een nieuwe smartphone. Zo vraagt Back Market voor een refurbished iPhone 14 (256 GB) €100 meer dan de nieuwprijs. Ook Apple Store, Forza refurbished, Leapp en Refurbished verkopen refurbished telefoons die tientjes duurder zijn dan een nieuwe.