Bondsraad benoemt tijdelijke Raad van Toezicht

Pieter Broertjes was tussen 2013 en 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond en brengt daarmee diepgaande kennis van de organisatie en haar governance mee. Zijn eerdere rol als toezichthouder zorgt voor continuïteit en institutioneel geheugen, wat in een interim-fase essentieel is.

Raoul Teeuwen is eveneens voormalig lid van de Raad van Toezicht (2009 – 2015) én oud-lid van de Bondsraad. Zijn betrokkenheid bij de organisatie in verschillende rollen zorgt voor breed draagvlak en een goed begrip van de dynamiek binnen de organisatie.

Ook Hans Coffeng heeft ruime ervaring met organisaties waarin ledenbelangen en bedrijfsvoering samenkomen. Daarnaast beschikt hij over relevante toezichthoudende ervaring, waardoor hij goed in staat is om risico’s, prestaties en strategische keuzes integraal te beoordelen.

Bondsraad en RvT

De Bondsraad is de algemene ledenvergadering van de Consumentenbond en heeft belangrijke bevoegdheden. Zo benoemt de Bondsraad de leden van de Raad van Toezicht en de directie.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij de Consumentenbond en legt daarover verantwoording af aan de Bondsraad.