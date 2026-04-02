Camper Claim voor sjoemelcampers van start

Uit verschillende onafhankelijke onderzoeken en emissietests blijkt dat er sjoemelsoftware zit in campers met een Euro 5 en Euro 6 dieselmotor van Stellantis. In de voertuigen zitten bijvoorbeeld verboden timers, hoogtemeters en temperatuurvensters. Deze schakelen systemen uit die de uitlaatgassen zouden moeten reinigen bij normale rijomstandigheden. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan.

Veroordeeld

In 2023 verbood het Europees Hof van Justitie het gebruik van deze specifieke sjoemelsoftware. Het hof oordeelde ook dat fabrikanten (voormalig) eigenaren van voertuigen met deze sjoemelsoftware moeten compenseren voor de schade. In Duitsland leidde dat meermaals tot het uitbetalen van schadevergoedingen aan gedupeerde camperbezitters. In 2025 stelde ook de Rechtbank Amsterdam vast dat Stellantis sjoemelsoftware gebruikte in voertuigen van zijn merken Peugeot, Opel, Citroën en DS.

Compensatie

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten die een camper kochten met sjoemelsoftware, betaalden daarvoor een te hoge prijs. Want een camper die niet voldoet aan de wet, is veel minder waard. Wij willen er samen met Car Claim, ConsumentenClaim en de NKC voor zorgen dat deze consumenten compensatie krijgen. Daarnaast moeten consumenten die hun camper nog hebben, de mogelijkheid krijgen om hun voertuig kosteloos te laten herstellen, zodat deze alsnog aan de wet voldoet. En zonder nadelige gevolgen voor de prestaties van de camper.'

Aanmelden bij de Camper Claim

De organisaties roepen alle betrokken camperbezitters op om zich aan te melden voor de Camper Claim. Campereigenaren kunnen op de website van Consumentenbond Claimservice een kentekencheck doen om te zien of zij een sjoemelcamper hebben (gehad). Deelname is op basis van no cure, no pay: gedupeerden betalen alleen een vergoeding van maximaal 25% als zij daadwerkelijk compensatie ontvangen.

In Nederland rijden tienduizenden campers met een sjoemelmotor. Het gaat om campers die tussen 1 september 2009 en 1 september 2019 op de Nederlandse markt kwamen. Onder meer van de merken: Bürstner, Hymer, Knaus, Dethleffs, Adria, Carado, Sunlight, Chausson, Challenger, Hobby, Rapido, Laika, Roller Team, Weinsberg, Carthago, Globecar, Pössl, Pilote, Bavaria, Eura Mobil, Frankia, Niesmann+Bischoff en Morelo.