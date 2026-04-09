Consumentenbond lanceert Vriendenhypotheek

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ’Voor starters op de woningmarkt is het ontzettend moeilijk om een woning te kopen. Er is weinig aanbod en de prijzen zijn hoog. Samen een huis kopen kan dan een oplossing zijn. Mits je het goed regelt. En daar helpen wij bij.’

3 tot 4 personen

Met de Consumentenbond Vriendenhypotheek kunnen 3 of 4 personen samen een hypotheek afsluiten. Zij worden daarmee allemaal mede-eigenaar van een woning en hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Dat betekent dat als één persoon stopt met betalen, de anderen het volledige bedrag moeten kunnen overnemen. De Consumentenbond informeert aspirant-kopers over de kansen en risico’s die komen kijken bij samen een huis kopen en helpt hen naar uitgebreid advies en de financiering.

Duidelijke afspraken

Via Consumentenbond Hypotheekadvies, uitgevoerd door Frits Hypotheken, kunnen woningzoekenden een persoonlijk hypotheekadvies aanvragen. Is een Vriendenhypotheek geschikt, dan verzorgt Frits de aanvraag voor een co-wonen hypotheek bij Triodos Bank. De Consumentenbond helpt met het vastleggen van duidelijke afspraken in een ‘Overeenkomst gezamenlijke koopwoning’.

Voorkom gedoe achteraf

In de overeenkomst leggen de woningeigenaren belangrijke afspraken vast. Zoals wie betaalt wat, hoe is de verdeling van maandlasten en onderhoudskosten en afspraken over wat er gebeurt als iemand zijn deel niet meer kan betalen of wil verhuizen. Molenaar: ‘Samen een huis kopen is niet iets wat je lichtvaardig doet, maar door dit soort zaken van tevoren goed vast te leggen, voorkom je gedoe achteraf. En het geeft ook rust en zekerheid. En dat is fijn, want dan kun je vervolgens met zijn allen genieten van het huis en het samen leven.’