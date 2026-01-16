Bezitters van bijna 50.000 auto’s vulden een enquête in over het aantal mankementen die ze met hun auto hebben gehad en de ernst daarvan. Lexus, het luxemerk van Toyota, is opnieuw de meest betrouwbare auto. Net als in 2024 hadden eigenaren van dit automerk nauwelijks problemen. Ook op plek 2 tot en met 5 staan, net als in vorige onderzoeken, Japanse automerken.

BYD en Tesla

Direct na de Japanners komen BYD (Build Your Dreams) en Tesla op een gedeelde zesde plek met een 8,4. Het in Nederland relatief nieuwe Chinese merk BYD laat zien dat de lage aanschafprijs geen gevolgen heeft voor de kwaliteit. Het merk scoort ook goed in de veiligheidstests van Euro NCAP.

Tesla bleef in 2024 nog steken op plek 19 door onder andere problemen met de wielophanging en de geheugenchip. De hogere score is vooral te danken aan 1 specifieke auto, de Tesla Model Y. Deze komt als meest betrouwbare elektrische auto uit het onderzoek. De betrouwbaarste benzineauto is de Toyota Aygo X.

Land Rover onvoldoende

Niet alle Chinese merken zijn een goede keuze als het om betrouwbaarheid gaat. Zo eindigen Lynk & Co (6,2) en MG (5,9) onderaan de lijst. Wel nog voor Land Rover, die als enige met een dikke onvoldoende (4,3) de lijst afsluit. Op modelniveau komt de Opel Astra, bouwjaar tot 2015, het slechtst uit de bus. De auto krijgt een 3,7.

Tevredenheid garages

De onderzoekers keken voor het eerst ook naar hoe tevreden autobezitters zijn over garages. Onafhankelijke garages doen het daarbij beter dan merkdealers. Nederlandse Tesla-bezitters zijn het minst tevreden over hun dealer. Zij klagen onder andere over lange wachttijden en gebrekkige informatievoorziening.