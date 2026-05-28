Consumentenbond zet vraagtekens bij prijsverhogingen Ziggo en KPN

De Consumentenbond kreeg tientallen klachten over de prijsverhogingen. Zo zei een melder over de prijsverhoging door KPN: ‘Ik wil niet dat ik zomaar meer moet betalen voor ongevraagde dingen.’ Ook over Ziggo komen klachten: ‘Ik hoef geen extra zenders. Ik krijg dit door de strot geduwd’, aldus een melder.

KPN

KPN verhoogt in juni 2026 de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met €1 per maand voor Extra Veilig Mobiel. Dit is een veiligheidsfunctie die klanten zelf moeten aanzetten. Op 1 juni 2026 gaan ook nieuwe algemene voorwaarden gelden.

Prijswijzigingen mogen niet zomaar. In de algemene voorwaarden moet duidelijk staan in welke gevallen een prijswijziging mag worden doorgevoerd en wanneer klanten mogen opzeggen. Dat lijkt niet het geval te zijn bij het wijzigingsbeding in de oude algemene voorwaarden van KPN. In 2024 oordeelde de rechtbank van Amsterdam al dat het wijzigingsbeding in die algemene voorwaarden van KPN oneerlijk was.

De Consumentenbond betwijfelt of KPN de prijsverhoging kan baseren op nieuwe algemene voorwaarden die tegelijk met de prijsverhoging ingaan.

Ziggo

Ziggo voert per 1 juli 2026 extra sportzenders (ESPN 2, 3 en 4) toe aan de basis digitale tv-pakketten. Consumenten betalen daar €2,50 extra voor. Volgens Ziggo krijgen klanten met een lopend contract voor bepaalde tijd hiervoor korting zolang dat contract loopt.

De Consumentenbond onderzoekt of Ziggo dit mag doen. Ziggo beroept zich op voorwaarden die per 1 mei 2026 ingingen. De vraag is of die nieuwe algemene voorwaarden wel gelden voor bestaande klanten en of het nieuwe wijzigingsbeding duidelijk genoeg is. Als dat niet het geval is, dan zouden consumenten de prijsverhoging van €2,50 niet hoeven te betalen.

Slapende abonnees

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Nieuwe abonnees krijgen vaak korting. Terwijl trouwe abo nnees die al jaren bij dezelfde aanbieder zitten, prijsverhoging op prijsverhoging krijgen. Dat is oneerlijk. De bedrijven zouden hun trouwe klanten, zogeheten ‘slapende klanten’, juist moeten belonen in plaats van straffen.

Duopolie

De Consumentenbond vraagt al langer aandacht voor de sterke marktpositie van KPN en Ziggo. Volgens de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) hebben beide aanbieders bij vast internet elk zo'n 35 tot 40% marktaandeel, gezamenlijk tussen de 70 en 80%. Volgens de Consumentenbond kan er gerust gesproken worden van een duopolie, een markt waarin 2 partijen de dienst uitmaken, waardoor consumenten vaak meer betalen. Molenaar: ‘Een extra reden om extra kritisch te kijken naar deze prijsstijgingen’.