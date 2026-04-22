De Consumentenbond controleert sinds 2020 kassabonnen van supermarkten. Daarbij kwamen prijsfouten aan het licht, vooral bij aanbiedingen. De prijs in de winkel was dan anders dan de prijs bij de kassa. Consumenten betaalden daardoor regelmatig meer dan nodig. De Consumentenbond maakte hierover begin 2025 afspraken met Albert Heijn, Jumbo en Plus. Daar komen kassabonfouten nauwelijks meer voor.

Mysterieshoppers

In 2025 onderzocht de Consumentenbond ook regionale supermarktketens en vond veel kassabonfouten bij DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama. Die kwamen daarop in actie en haalden papieren prijsborden weg of vervingen die door digitale prijsborden. Ook zetten zij mysterieshoppers in om filialen te controleren. Die resultaten delen ze met de Consumentenbond.

Mooi gebaar

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama maken nu een mooi gebaar voor hun kassabonfouten van 2025. Ze doneren gezamenlijk producten aan de Voedselbanken ter waarde van €150.000.’ De eerste levering is op woensdag 22 april en bestaat uit onder meer eieren, groenten, melk, pastasaus en soep.

Prijsgarantie

Klanten van DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama die toch nog een prijsfout tegenkomen op de kassabon, krijgen direct compensatie. Hoogvliet en Nettorama geven het product dan eenmaal gratis mee. DekaMarkt geeft een voucher van €5 als de kassabonprijs hoger is dan in de winkel staat aangegeven.