Uit onderzoek van BEUC en de Universiteit Leuven blijkt dat de Europese energiebedrijven fossiel gas regelmatig presenteren als een schone, duurzame of klimaatvriendelijke keuze. Terwijl gas sterk bijdraagt aan klimaatverandering. Ook verkopen ze fossiel gas vermengd met een heel klein beetje groen gas vaak ten onrechte als ‘groene energie’. Ze beloven dan dat ze de enorme CO₂-uitstoot van gas kunnen compenseren met klimaatprojecten, zoals bosaanplant. Maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Dergelijke misleidende claims wordt ook wel greenwashing genoemd.

ANWB, Greenchoice en Vattenfall

BEUC ziet vergelijkbare praktijken bij de in Nederland opererende energiebedrijven ANWB Energie, Greenchoice en Vattenfall.

ANWB Energie suggereert bijvoorbeeld met de campagne ‘En hoe groen is gas?’ dat gas een duurzame keuze kan zijn. Greenchoice koppelt fossiel gas aan natuurprojecten met ‘Aardgas met Natuur voor Morgen’. En Vattenfall noemt een gasproduct met een beperkte hoeveelheid groen gas ‘een tikkeltje groener’.

De Consumentenbond maakt hiervan melding bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Misleidend

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Als je een product groener voorstelt dan het in werkelijkheid is, wek je bij consumenten onterecht de indruk dat ze een duurzame keuze maken. Terwijl zij in werkelijkheid nog steeds afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen. Dat is greenwashing en misleidend.’

De consumentenorganisaties stellen ook vast dat sommige bedrijven pronken met klimaatbeloften. Zoals ‘nul uitstoot in 2050’. Terwijl ze tegelijkertijd blijven investeren in de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat is oneerlijk tegenover consumenten. En het is oneerlijk tegenover bedrijven die wél serieus verduurzamen.

Compensatie

De consumentenorganisaties roepen de autoriteiten op om in te grijpen en boetes op te leggen aan bedrijven die niet stoppen met misleidende groene claims. Ook moeten bedrijven consumenten compenseren als die een meerprijs betaalden voor energieproducten die groener werden voorgesteld dan ze daadwerkelijk zijn.

Onderzoeksrapport

Lees het onderzoeksrapport Switching off greenwashing. Bekijk ook de bijlagen: