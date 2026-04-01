Groene claims in tuincentra kloppen vaak niet

De Consumentenbond bekeek het aanbod planten, zaden, bloembollen en potgrond bij verschillende grote bouwmarkten en tuincentra. Op opvallend veel verpakkingen van met name bloembollen zagen de onderzoekers insectvriendelijke claims als ‘Bee-friendly’ en ‘Useful insects friendly’. Maar de bollen bevatten resten van bestrijdingsmiddelen die mogelijk schadelijk zijn voor insecten.

Niet gifvrij

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Met deze claims zet je consumenten op het verkeerde been. Veel tuineigenaren vinden een gezonde leefomgeving voor insecten belangrijk en houden daar rekening mee als ze iets kopen. Dit soort claims geven consumenten onterecht het idee dat een plant gifvrij is.’

Eén van de bloembollenverkopers, Florex, beweert dat het grootste deel van het gif verdwenen is tegen de tijd dat de bloemen uitkomen. Maar bewijs hiervoor werd niet gegeven.

Turf in potgrond

Ook bij de potgrond gaat het mis. Op veel zakken prijkt groot de term ‘Bio’. Maar dat betekent alleen maar dat de grond gebruikt mag worden in de biologische landbouw en dus geen kunstmest bevat. Maar het grootste duurzaamheidsprobleem van potgrond zit hem in het ingrediënt veen (turf). Het afgraven van veengrond tast het landschap aan, zorgt voor schade aan de natuur en veroorzaakt veel CO2-uitstoot. Ook in ‘Bio’ potgrond zit regelmatig turf.

Er is ook potgrond te koop met het MPS Keurmerk. Dat betekent dat de grondstoffen op een verantwoorde manier zijn gewonnen en bijvoorbeeld niet uit beschermd natuurgebied komen. Maar de claim ‘van duurzaam natuurlijke oorsprong’ die onder dit keurmerk staat, gaat veel te ver. Want turf is nog steeds toegestaan (maximaal 75%). En bij de winning komt nog evenveel CO2 vrij.

Vage claims

Molenaar: ‘Met al die vage claims en logo’s is het voor consumenten onmogelijk om duurzamere keuzes te maken. Wat ons betreft stoppen de potgrondaanbieders dan ook met de term ‘Bio’. Als het gaat om gifvrije planten, bollen, bloemen en zaden is er gelukkig hoop. Intratuin en Ranzijn hebben aangekondigd hun duurzame aanbod te gaan vergroten. In 2030 willen zij dat 70% van hun assortiment chemievrij is.’

De Consumentenbond bezocht ketens van Welkoop, Intratuin, Ranzijn, Praxis en Hornbach.