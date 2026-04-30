Nog steeds lokkertjes bij reisaanbiedingen

De Consumentenbond onderzocht van de 10 grootste online reisaanbieders elk 25 aanbiedingen op verschillende momenten. Bijna 1 op de 3 pakketreizen was niet beschikbaar voor de geadverteerde prijs. Ook waren er reizen überhaupt niet beschikbaar. De advertenties van Prijsvrij/D-reizen (14 van de 25), Dé VakantieDiscounter (12 van de 25) en Alltours en Expedia (11 van de 25) waren het minst betrouwbaar). Bolderman/Effeweg.nl en TUI hadden de meeste kloppende advertenties (23 van 25). Bij geen enkele aanbieder waren álle reizen te boeken voor de aanbiedingsprijs.

Vergelijkbaar met 2025

De uitkomsten zijn vergelijkbaar met eenzelfde onderzoek in 2025. Ook toen klopte zo’n 30% van de aanbiedingen niet. Maar Corendon/Stip Reizen deed het toen een stuk beter met 96% kloppende prijzen. Nu is dat gedaald naar 84%. Ook bij Sunweb/ Eliza was Here en Dé VakantieDiscounter vonden de onderzoekers minder kloppende advertenties. Bolderman/Effeweg.nl en TUI deden het nu beter dan in 2025. 92% van hun aanbiedingen was in orde. Dat was 88% en 84%.

Voorbeelden

Corendon adverteerde met een 7-daagse all-inclusive vakantie naar het Mangrove Beach Resort op Curaçao voor 2 personen. Tijdens het boeken steeg de reissom plotseling met €400. En een aanbieding van D-reizen voor 6 dagen Bonaire bleek alleen te boeken op een andere dag voor een veel hogere prijs. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Reisaanbieders overtreden hiermee de wettelijke regels. Ze moeten gewoon zorgen dat reizen waarmee ze adverteren ook voldoende beschikbaar zijn.’

Belofte Prijsvrij/D-reizen

De afgelopen jaren startte de Consumentenbond enkele klachtenprocedures bij de RCC over misleidende reisprijzen. Met succes; verborgen kosten komen nog maar weinig voor en het staat nu duidelijk vermeld als een aanbieding alleen geldt bij vertrek vanuit het buitenland.

Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code oordeelde in januari 2026 dat sommige advertenties van Prijsvrij en D-reizen misleidend zijn. Molenaar: ‘D-reizen en Prijsvrij beloven ons vóór juni met een oplossing te komen voor dat soort lokkertjes. Doen ze dat niet, dan ondernemen we juridische stappen.’