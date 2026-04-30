Nauwelijks verbetering bij reisaanbiedingen

We onderzochten voor de vierde keer de prijzen van pakketreizen bij de 10 grootste online reisaanbieders. Per aanbieder bekeken we 25 aanbiedingen op verschillende momenten. De uitkomst: gemiddeld kun je in ongeveer 70% van de gevallen boeken voor de geadverteerde prijs. Net als vorig jaar keurden we prijsafwijkingen tot 2% goed.

In de afgelopen jaren zagen we wel duidelijke stappen vooruit. Eerdere acties en onderzoeken hebben dus effect gehad, maar er is verdere verbetering nodig. De helft van de reisaanbieders in het huidige onderzoek haalt zelfs het gemiddelde van 70% niet eens. Geadverteerde reisprijzen horen gewoon te boeken zijn.

Prijzen veranderen tijdens het boeken

In de afgelopen jaren zagen we duidelijke stappen vooruit. Waar in 2023 maar 17% van de reizen beschikbaar waren tegen de geadverteerde prijs, is dat dit jaar 70% (zie tabel hieronder). Verplichte kosten worden vaker meegenomen in de prijs.

Maar het aantal reizen waarbij de geadverteerde prijs beschikbaar is, lijkt nu te blijven steken rond de 70%. In bijna 30% van de gevallen is de reis niet beschikbaar en daardoor wijkt de prijs dus meer dan 2% af.

Als prijzen flink afwijken dan weet je vooraf niet goed waar je aan toe bent. In dit onderzoek kun je tijdens het boeken gemiddeld zo’n €120 meer betalen dan in de advertentie staat.

Onderzoek naar reisaanbiedingen Beschikbare reizen tegen geadverteerde prijs April 2023 17% Maart 2024 34% Begin 2025 71% Begin 2026 70%

Grote verschillen tussen aanbieders

De verschillen tussen reisaanbieders zijn groot. Bolderman/Effeweg.nl en TUI scoren het best, met 92% reizen die voor de geadverteerde prijs te boeken zijn. Onderaan staan onder meer Prijsvrij/D-reizen, Dé VakantieDiscounter, Expedia en Alltours. Daar kun je vaak niet vertrouwen op de geadverteerde prijs.

Beschikbare reizen tegen geadverteerde prijs, per aanbieder % Bolderman/Effeweg.nl 92% TUI 92% Fox 88% Corendon/Stip Reizen 84% KLM Holidays/Transavia Holidays 76% Sunweb/Eliza was here 64% Expedia 56% Alltours 56% Dé VakantieDiscounter 52% Prijsvrij/D-reizen 44%

* Peildatum: januari-april 2026

Opvallend is dat sommige aanbieders die eerder goed scoorden juist verslechteren. Neem Corendon, dat vorig jaar 96% haalde en nu 84%. En Sunweb haalde vorig jaar 84% en nu 64%. Dit jaar stijgen de prijzen bij Corendon/Stip Reizen en Expedia het hoogst tijdens het boeken: tot wel 30%.

Reizen niet altijd beschikbaar

Naast prijsafwijkingen zien we ook aanbiedingen die helemaal niet te boeken zijn. In ons onderzoek vonden we 9 aanbiedingen die niet geboekt konden worden. Volgens de regels moeten dit soort aanbiedingen 'onverwijld worden aangepast of offline gehaald'. Dat betekent dus 'zonder vertraging'. In de praktijk gebeurt dat niet altijd. Soms staan ze zelfs na 24 uur nog online.

Een voorbeeld: een reis die als beschikbaar wordt gepresenteerd, blijkt na doorklikken niet meer te boeken. Je krijgt dan alternatieven te zien voor een hogere prijs. Dat is niet waar je op hebt geklikt.

Aanbod verandert tijdens het boeken

Ook komt het voor dat een reis als ‘beschikbaar’ op een website staat, terwijl het aanbod inhoudelijk verandert. De oorspronkelijke aanbieding blijkt dan niet meer te bestaan. We zagen bijvoorbeeld dat:

De reisduur werd aangepast (bijvoorbeeld van 6 naar 8 dagen);

De vertrekdatum veranderde;

De luchthaven werd gewijzigd.

Daardoor boek je als je niet goed oplet een andere reis dan waar je op klikte.

Extra kosten en druk om te boeken

We zien ook nog kosten die niet of niet duidelijk in de prijs zijn verwerkt, zoals toeristenbelasting of van tevoren bekende fooibedragen. Die worden pas later in het boekingsproces vermeld. Het zijn verplichte kosten die je op de bestemming moet betalen, of waar je niet zo makkelijk onderuit komt.

Daarnaast gebruiken aanbieders nog vaak meldingen over schaarste, zoals ‘nog maar 1 kamer beschikbaar’, ‘je hebt nu de laagste prijs, deze kan snel wijzigen’. Het is onduidelijk hoe actueel die informatie is. Maar het zet je wel onder druk om het aanbod niet te missen.

Frustratie tijdens het boeken

Doordat prijzen tijdens het boeken veranderen en aanbiedingen soms niet meer beschikbaar zijn, kun je reisaanbiedingen moeilijk vergelijken. Dat maakt het lastig om een goede keuze te maken. Ook weet je pas laat wat je daadwerkelijk betaalt. Dat zorgt voor onzekerheid en frustratie tijdens het boeken.