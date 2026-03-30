Prijs eieren naar recordhoogte: bijna 40% duurder in 5 jaar tijd

De Consumentenbond onderzocht de prijzen van eieren bij de 13 grootste supermarktketens. Scharreleieren kostten in februari 2026 gemiddeld €0,35 per stuk, vrije-uitloopeieren €0,37 en biologische eieren €0,43. Opvallend is dat kleine doosjes met 6 eieren omgerekend vaak het goedkoopst zijn. Zelfs goedkoper dan een grote doos met 20 of 30 eieren.

Goedkoopste eieren

Eind maart 2026 peilde de Consumentenbond de prijzen opnieuw. Aldi, Dirk, Lidl, Nettorama en Vomar hadden de laagste prijzen voor scharrel- en vrije-uitloopeieren. De goedkoopste eieren kostten omgerekend €0,24 per ei bij deze supermarkten. Bij Albert Heijn en Plus was een doos met 12 scharreleieren omgerekend een stuk duurder: gemiddeld €0,32 per ei. En het prijsverschil tussen biologische eieren loopt op tot ruim €0,30 per ei.

Dierenwelzijn

Op eieren staat een code met vooraan een 0 voor biologisch, 1 voor vrije-uitloop, 2 voor scharrel en 3 voor kooieieren. Hoe lager het cijfer, hoe beter het dierenwelzijn. Het onderscheid tussen vrije-uitloopkippen en scharrelkippen is door de vogelgriep wel kleiner geworden. Vrije-uitloopkippen komen door de ophokplicht vaak maanden niet buiten waardoor het eigenlijk meer scharrelkippen zijn.

Kooieieren

De Consumentenbond vond in een kleine steekproef bij 5 buurtwinkels in elke winkel nog volop kooieieren. Hierbij delen tussen de 30 en 60 kippen een grote kooi. Ze kunnen niet naar buiten en er is geen natuurlijk daglicht. Het dierenwelzijn van kooieieren is dus niet best.

Supermarkten verkopen geen kooieieren meer. Maar ze zitten ze soms nog wel in bewerkte producten zoals in sommige sauzen van Heinz en koekjes van Milka. Als er alleen ‘eieren’ op het etiket staat, kunnen consumenten ervan uitgaan dat het kooieieren zijn.

Meer informatie over de prijspeiling, met een prijslijst van de 128 onderzochte supermarkteieren