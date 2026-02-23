Prijsverschil tussen bouwmarkten loopt op

De Consumentenbond vergeleek de prijs van 250 artikelen bij 7 bouwketens met een ruim assortiment. Deze verkopen bijvoorbeeld verf, beits, hout, tuinspullen en plaatmateriaal. De onderzoekers keken vooral naar A-merken en telden aanbiedingen niet mee.

Hornbach is 16% goedkoper dan het gemiddelde prijspeil, en Bauhaus 15%. De Nederlandse ketens Gamma, Hubo, Karwei, Kluswijs en Praxis zitten allemaal boven het gemiddelde prijsniveau.

Aanbiedingen drijven prijzen op

Nederlandse bouwmarkten zetten sterk in op aanbiedingen, zoals 50% korting of 1+1 gratis. Deze aanbiedingen moeten ze terugverdienen met hogere basisprijzen. Zonder korting betalen consumenten daardoor relatief veel bij deze ketens. Bauhaus en Hornbach hebben geen aanbiedingen en hanteren standaard lage basisprijzen.

Prijsbeloftes kloppen niet

Bauhaus en Hornbach beloven dat ze altijd de laagste prijs bieden, maar dat klopt lang niet altijd. Bij Hornbach bleek 1 op de 16 onderzochte producten niet de goedkoopste, bij Bauhaus zelfs 1 op de 4. Als klanten van deze bouwmarkten een product ergens anders goedkoper vinden, kunnen ze gebruik maken van de laagsteprijsgarantie. Ze krijgen dan het prijsverschil plus 10% (Hornbach) of 12% (Bauhaus) terug. Daar zitten wel strenge voorwaarden aan. Huismerken en maatwerk zijn bijvoorbeeld uitgesloten van deze laagsteprijsgarantie.

Prijsstijging vlakt af

Uit de prijspeiling blijkt ook dat de prijsstijging in bouwmarkten de afgelopen jaren afvlakt. Tussen 2022 en 2024 stegen de prijzen gemiddeld met 10%, tussen 2024 en 2026 ‘nog maar’ met 4%. Maar sommige productgroepen werden de afgelopen jaren juist fors duurder. Vooral verf springt eruit, met prijsstijgingen van 19% (Histor en Rambo), 20% (Flexa) en 23% (Wijzonol) vanaf 2022. Bij grote klus- of verfprojecten kan een prijsverschil van enkele procenten al snel oplopen tot tientallen of honderden euro’s. Dan loont het om bouwmarkten met elkaar te vergelijken.