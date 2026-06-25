In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de Belastingdienst jarenlang een te hoge fictieve rente rekende voor de belastingaanslag over het vermogen in Box 3. De Belastingdienst ging uit van een fictief in plaats van een werkelijk rendement. Consumenten die voor 2021 bezwaar hadden gemaakt tegen de rekenwijze, kregen hiermee recht op compensatie. Maar consumenten die dat niet hadden gedaan, hadden volgens de Belastingdienst geen recht op compensatie.

Spaartaks Claim

Oneerlijk, zo stelde de Consumentenbond, die daarop samen met ConsumentenClaim, de Bond voor Belastingbetalers en 3 koepelorganisaties van Accountants en Belastingadviseurs de Spaartaks Claim startte. De partijen kwamen met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst overeen om via 4 proefprocedures uit te maken of compensatie voor niet-bezwaarmakers tóch gerechtvaardigd is.

Helaas oordeelde de rechter in alle 4 de rechtszaken dat compensatie niet kon worden afgedwongen. In cassatie komt de Hoge Raad in 2 zaken nu tot hetzelfde oordeel.

Volgens de Hoge Raad mag de Belastingdienst een belastingaangifte niet aanpassen als pas na de definitieve aanslag uit nieuwe rechtspraak blijkt dat de aangifte onjuist was. Aangezien pas in 2021 werd vastgesteld dat die onjuist was, vallen alle consumenten die geen bezwaar maakten, buiten de boot.

Teleurgesteld

De belangenorganisaties zijn buitengewoon teleurgesteld. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat als de Belastingdienst fouten maakt, iedereen daarvoor wordt gecompenseerd. Niet alleen degenen die toevallig bezwaar hebben gemaakt. We hebben ons uiterste best gedaan om gerechtigheid te krijgen voor deze groep. Helaas is dat uiteindelijk niet gelukt.’

De partijen onderzoeken welke vervolgstappen nog mogelijk zijn.