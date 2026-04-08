Waarschuwing: 8 autostoeltjes doorstaan botsproef niet

De Consumentenbond raadt consumenten af de Kinderkraft Mink Pro 2 te gebruiken in combinatie met het Isofix onderstel Base Mink FX2. Het stoeltje kwam wel door de botsproef toen het vastzat met de driepuntsgordel. Kinderkraft laat in een reactie weten dat het stoeltje voldoet aan de wettelijke norm en zet de verkoop vooralsnog niet stop. Maar consumenten die het stoeltje al hebben, mogen het bij Kinderkraft ruilen of kunnen daar hun geld terugkrijgen.

7 stoeltjes met hetzelfde goedkeuringsnummer

De Consumentenbond testte eerder al de Reecle 360 (ZA 10 i-Size). Die kwam niet door de botsproef. Dit autostoeltje wordt onder meerdere merken en modelnamen verkocht met goedkeuringsnummer E8-0313715. Daarom heeft de Consumentenbond 7 vergelijkbare stoeltjes getest in een frontale botsproef. Alle 7 schoten los van de bank.

Wees alert

De 7 vergelijkbare stoeltjes met hetzelfde goedkeuringsnummer faalden in de test. Daarom kunnen consumenten er niet op vertrouwen dat een vergelijkbaar autostoeltje met goedkeuringsnummer E8-0313715 de bescherming biedt die ervan verwacht mag worden. En raadt de Consumentenbond af autostoeltjes met goedkeuringsnummer E8-0313715 te kopen.

Reacties fabrikanten

KidsZone, Buf Boof en Lettas bevestigen dat hun autostoeltjes overeenkomen met de Reecle 360 (ZA 10 i-Size). KidsZone en Lettas laten weten dat ze het product na de publicatie van de Consumentenbond over de Reecle 360 hebben verbeterd en versterkt.

Strengere test

De Consumentenbond test elk halfjaar kinderstoeltjes op veiligheid en gebruiksgemak. De botsproeven bij deze tests zijn zwaarder dan de wettelijke keuringseisen van autostoeltjes (UN Reg. 129) en gebaseerd op de strengere eisen van Euro NCAP.