Eenvijfde autobezitters onwetend over autokosten

Een op de 5 autobezitters heeft geen idee wat hij maandelijks kwijt is aan de auto. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 7000 panelleden. De meesten kopen zelf een auto in plaats van leasen voor een vast bedrag.

Van de autobezitters weet 63% ongeveer wat de maandelijkse kosten voor zijn auto zijn. Slechts 17% weet dit precies. Wij vroegen autobezitters vervolgens waarvoor ze kiezen als ze een (andere) auto nodig hebben. Een eigen auto of een leaseauto?

Meer dan de helft koopt een tweedehands auto met eigen geld. Een kwart van de panelleden gaat voor een nieuwe auto. Ruim 1 op de 10 panelleden (13%) kiest voor een private-leaseauto. Geld lenen voor de aanschaf zien de meesten niet zitten.

Private lease

Als redenen om niet voor private lease te kiezen worden vooral genoemd dat:

dit te duur is

zelf een auto kopen voordeliger is

eigenaar van de auto zijn de voorkeur heeft

er te weinig/onregelmatig gereden wordt voor een private leaseauto.

De groep (13%) die wel voor private lease kiest, zegt dit vooral te doen vanwege:

de vaste maandkosten

gemak

geen onverwachte extra kosten (zoals bij onderhoud en schade)

geen gedoe met de garage.

Meer dan de helft heeft de voorkeur voor een hybride of volledig elektrische leaseauto, ruim een derde (38%) voor een benzineauto.

Leasen en hypotheek

De Consumentenbond legde enkele stellingen voor aan panelleden met een voorkeur voor private lease. Bijna de helft (46%) denkt ten onrechte dat een private-leasecontract van invloed is op de huidige hypotheek. Een vijfde weet het niet. Ruim een derde had het wel juist: een private-leasecontract is alleen van invloed op een nieuwe hypotheeklening. En dus niet op een al lopende hypotheek.

Ook denkt een derde dat er met private lease geen schadevrije jaren worden opgebouwd. Dat klopt niet. Een enkele leasemaatschappij registreert de schadevrije jaren in centrale database Roy-data. Het merendeel geeft na afloop van het leasecontract een leaseverklaring af met de opgebouwde jaren.

Wel kun je de schadevrije jaren verliezen die je vóór de leaseperiode hebt opgebouwd. Ten slotte weten de meeste panelleden wel dat ook anderen (met rijbewijs) in de auto mogen rijden. Maar een vijfde denkt dat dat niet mag. Schade die een ander met jouw leaseauto rijdt, telt wel mee voor jouw schadevrije jaren. Dat gelt ook voor een eventueel eigen risico.

Autokosten en automankementen

Uit ons onderzoek naar autokosten blijkt dat de kosten per maand erg uiteenlopen. De goedkoopste auto kost €250 per maand en de duurste auto in ons onderzoek €1600 per maand. Hierbij gingen wij uit van gemiddeld 15.000 kilometer rijden per jaar en 5 jaar gebruiksduur. Een opvallend element uit het onderzoek: de verzekeringspremies zijn dit jaar sterk gestegen. Die premie is bij leasen inbegrepen in de leaseprijs.

Met een lease-auto heb je ook geen last meer van kosten voor mankementen. Uit ons onderzoek naar automankementen komen enkele Aziatische merken goed uit de bus. Consumenten met een Peugeot 308 van voor 2013 stonden het afgelopen jaar het vaakst met pech langs de weg. Ook bezitters van een Seat hadden veel pech.

Zorgeloos een private-leaseauto rijden? Met ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract voor een eerlijk maandbedrag. Al vanaf €169 per maand. In het nieuwe aanbod zitten 24 modellen, waarvan de helft (deels) elektrisch. En sommige auto's kun je weer verhuren via SnappCar. Bekijk alle de auto's

Lees meer: