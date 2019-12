Aswolk drijft vliegkosten omhoog

Een aantal luchtvaartmaatschappijen verkeerde al in moeilijkheden door de economische crisis. De IJslandse aswolk en de stijgende olieprijzen doen daar nu nog een schepje bovenop. Het staat vast dat maatschappijen de hogere operationele kosten gaan doorrekenen aan de passagiers om het opgelopen verlies te compenseren. Een economische studie uitgevoerd in Groot-Brittannië berekende dat de prijs van een ticket het komende jaar gemiddeld zal stijgen met 5,2% en in 2012 zelfs met 11,5%.

Verschillende luchtvaart- en cruisemaatschappijen voerden deze week reeds een nieuwe toeslag in als een gevolg van de stijgende olieprijzen. Cathay Pacific verhoogde de extra belasting met 14% voor alle vluchten. Lufthansa wil de ticketprijzen van langeafstandsvluchten met vijf euro verhogen. British Airways laat weten dat een verhoging van de brandstoftoeslag voorlopig niet op de planning staat, staat in het AD van 27 april..



Gestrand, wat nu?

Gestrand? Neem dan contact op met je reisverzekering. Wie niet op tijd kon terugkeren naar Nederland en uit eigen zak een extra overnachting moest betalen, kan veelal rekenen op een vergoeding. Dat geldt ook voor wie alternatief vervoer moest regelen om thuis te komen. De compensatie is meestal gemaximeerd tot een bepaald bedrag en/of bepaalde termijn. Kijk voor meer informatie op de de website van het Verbond van Verzekeraars.