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Dure reisverzekering bij reisbureau

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Bij het boeken van een vakantie biedt het reisbureau je meteen een reis- en annuleringsverzekering aan. Het is verstandiger om even verder te kijken.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:6 december 2013

De Consumentenbond bezocht in september 100 reisbureaus, verspreid over de ketens Arke, D-Reizen, Globe, Toerkoop en VakantieXperts. In driekwart van de bezoeken werd een reis- en annuleringsverzekering aangeboden. Ze vertellen er alleen niet bij dat het direct afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering helemaal niet nodig is. Kijk eerst nog even rustig verder. Dat bespaart je mogelijk een hoop geld. Alleen de annuleringsverzekering moet je, afhankelijk van de voorwaarden, binnen 7 of 14 dagen na het boeken van de reis afsluiten.

Reisbureaus zoeken niet voor jou naar de beste reisverzekering. Ze doen zaken met slechts 1 verzekeraar: Allianz Global Assistance of Europeesche Verzekeringen. Dit zijn gespecialiseerde, maar ook dure reisverzekeraars. Het aanbod bestaat bijna altijd uit een kortlopende reisverzekering. Een doorlopende reisverzekering is in bepaalde gevallen interessanter. Daarnaast bieden de reisbureaus vaak de meest uitgebreide dekking aan met extra modules zoals rechtsbijstand en ongevallendekking. En dit zonder enig overleg. Een beperktere dekking volstaat vaak ook prima. 

Bekijk de uitkomsten van dit onderzoek in de nieuwste Geldgids.

Lees meer op onze site over kortlopende reisverzekering.

De premies en voorwaarden van doorlopende reisverzekeringen zijn te vergelijken in de reisverzekeringenvergelijker.

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