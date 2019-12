NS garandeert (trein)reis naar Schiphol

Deze nieuwe dienst is uitsluitend beschikbaar voor reizigers met een smartphone. Daarop krijgt de klant te zien wat hij moet doen als er iets misgaat. Als er geen alternatief per trein mogelijk is om op Schiphol te komen, neemt NS contact met de reiziger op om eventueel een taxi te regelen en zorgt voor begeleiding tot aan de incheckbalie.

Vragen

Bij de Consumentenbond komen regelmatig vragen en klachten binnen van reizigers die hun vlucht hebben gemist door een vertraagde trein. NS is hiervoor in de meeste gevallen wettelijk niet aansprakelijk. Om die reden is het initiatief van NS interessant, maar de bond is wel benieuwd naar de voorwaarden voor deze nieuwe service en vraagt zich af waar het tarief van €5 op is gebaseerd.

Bron: NS