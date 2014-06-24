icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

NS garandeert (trein)reis naar Schiphol

Nieuws
|
NS biedt deze zomer reizigers die door treinstoringen hun vlucht dreigen te missen de garantie dat ze alsnog op tijd op Schiphol komen. Eventueel per taxi. Mocht het toch nog fout gaan dan vergoedt NS eventuele kosten voor een hotelovernachting en een nieuw vliegticket. De Schipholgarantie kost €5 bovenop de prijs van de treinreis en duurt, als proef, van 14 juli tot 1 september.
mark drabbe

Mark Drabbe   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:24 juni 2014

Deze nieuwe dienst is uitsluitend beschikbaar voor reizigers met een smartphone. Daarop krijgt de klant te zien wat hij moet doen als er iets misgaat. Als er geen alternatief per trein mogelijk is om op Schiphol te komen, neemt NS contact met de reiziger op om eventueel een taxi te regelen en zorgt voor begeleiding tot aan de incheckbalie.

Vragen

Bij de Consumentenbond komen regelmatig vragen en klachten binnen van reizigers die hun vlucht hebben gemist door een vertraagde trein. NS is hiervoor in de meeste gevallen wettelijk niet aansprakelijk. Om die reden is het initiatief van NS interessant, maar de bond is wel benieuwd naar de voorwaarden voor deze nieuwe service en vraagt zich af waar het tarief van €5 op is gebaseerd. 

Bron: NS

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Test reisverzekeringen

Bekijk ook