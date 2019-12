Reis- en annuleringsverzekering Zilveren Kruis naar Centraal Beheer

Nieuws|De reis- en de annuleringsverzekering van Zilveren Kruis stopt per 1 januari 2017. Centraal Beheer neemt deze verzekeringen per die datum over.

Als je een reis- en/of annuleringsverzekering hebt bij Zilveren Kruis kun je tot 1 januari 2017 poliswijzigingen doorgeven. Schade die in 2016 is opgelopen, kun je gewoon bij Zilveren Kruis declareren. Doe dit bij voorkeur zo snel mogelijk.

Aanbod Centraal Beheer

Klanten van Zilveren Kruis worden in december per brief geïnformeerd door Centraal Beheer en krijgen dan een persoonlijk aanbod voor een reisverzekering bij deze verzekeraar. Bij de brief zit ook een polis en een overzicht van de verschillen tussen de reisverzekering van Centraal Beheer en die van Zilveren Kruis. Wil je de verzekering van Centraal Beheer niet, dan kun je je huidige polis opzeggen. Tip: kijk in onze vergelijker om te zien welke reisverzekeringen het beste bij jou passen.

Let op: bij Centraal Beheer is het niet mogelijk om de premie per kwartaal of per half jaar te betalen. In alle andere situaties verandert de manier van betalen niet.

Meer informatie is te lezen op de website van Zilveren Kruis.

Lees meer: