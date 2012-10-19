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Reisverzekering beter dan aanvullende verzekering met buitenland dekking

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Wie in het buitenland onverwacht met medische kosten te maken krijgt, heeft meer aan een reisverzekering met dekking geneeskundige kosten dan aan een aanvullende zorgverzekering.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:19 oktober 2012

Dit is te lezen in de Geldgids van november. De basis zorgverzekering biedt weliswaar werelddekking - al wordt daar in politiek Den Haag al een tijdje aan gemorreld - maar slechts tot het in Nederland gangbare tarief. In veel landen liggen de medische kosten echter veel hoger. Dit geldt voor landen als Verenigde Staten en Canada, maar ook binnen de EU zoals Spanje en Griekenland. De reisverzekering met geneeskundige dekking kan het hele jaar worden afgesloten en biedt een hogere en uitgebreidere dekking dan een aanvullende verzekering met buitenlanddekking.

Medische kosten in het buitenland worden altijd eerst verhaald op de basis zorgverzekering en dan pas op de aanvullende- of reisverzekering. Consumenten moeten er daarom wel rekening mee houden dat ook bij medische kosten in het buitenland het eigen risico zal worden aangesproken. Heb je naast het verplichte eigen risico ook een vrijwillig eigen risico, dan kan dit aardig in de papieren lopen.

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