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RemingtonR3 Style Series R3002

  • Soort:  Roterend
  • Gemaakt in:  China
  • Poort apparaatkant:  Eigen Remington-aansluiting

Laagste prijzen

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Testresultaat

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Testoordeel
Scheerprestaties
Scheercomfort
Gebruiksgemak
Accu
Stevigheid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Remington R3 Style Series R3002 is een van de goedkopere scheerapparaten uit onze test. Alleen de Cien Beauty van Lidl en de Remington F4 Style Series F4002 zijn meestal nog goedkoper. In tegenstelling tot de meeste scheerapparaten in deze test heeft dit model geen accu en gebruik je het alleen via het stopcontact. Ook is het niet geschikt voor natscheren. Volgens Remington zorgen de Flexing-messen, de meebewegende scheerkop en de 3 Day Stubble Styler voor een glad scheerresultaat en veelzijdige styling. Bekijk hoe het apparaat scoort in onze test.

Samenvatting

Soort
Roterend
Gemaakt in
China
Poort apparaatkant
Eigen Remington-aansluiting
Barcode (EAN)
5038061155587
Fabrikantcode (SKU)
Type No. R08A / T27-7001631-B

Prijzen