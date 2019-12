Wat staat er in de tijdschriften van de Consumentenbond?

In de tijdschriften van de Consumentenbond vind je 100% onafhankelijke (test)informatie en de beste tips voor consumenten. In elk tijdschrift en op de website van de Consumentenbond lees je welke onderwerpen je in het volgende nummer kunt verwachten.

In onze webwinkel bestel je alle tijdschriften van de Consumentenbond: de Consumentengids, de Digitaalgids, de Gezondgids en de Geldgids. Met de Consumentenbond Online Reader lees je onze tijdschriften en boeken eenvoudig digitaal.

Verschijningsdata tijdschriften

Bekijk de verschijningsdata van de Consumentengids, de Digitaalgids, de Gezondgids en de Geldgids. Dan weet je wanneer je nieuwe editie uiterlijk op de mat kunt verwachten en/of op je tablet downloaden.

Vragen over een tijdschrift

Neem in de volgende situaties contact op met de Klantenservice:

Als je een tijdschrift niet hebt ontvangen. Een gratis nieuw exemplaar komt zo snel mogelijk naar je toe.

Als je een beschadigd tijdschrift hebt ontvangen, stuurt de Consumentenbond je gratis een nieuw exemplaar.

Als je een bijlage bij een tijdschrift (bijv. een speciale editie) niet hebt ontvangen. We sturen je de bijlage zo snel mogelijk toe.

Als je vragen hebt over de verpakkingsmaterialen van de tijdschriften. Sinds enkele jaren maakt de Consumentenbond daarom geen gebruik meer van plastic verpakkingen bij het verzenden van tijdschriften. Uitzonderingen hierop zijn speciale uitgaven van tijdschriften, waarbij ook extra bijlages worden verzonden.

Contact met de redactie

Via het contactformulier kun je eenvoudig een reactie sturen naar de redactie van de Consumentengids of één van de andere tijdschriften van de Consumentenbond. Geef in het contactformulier aan voor welke rubriek je een reactie wilt achterlaten.