Verschijningsdata tijdschriften

Consumentengids 2019

#1 - 28 december (2018)

#2 - 29 januari

#3 - 26 februari

#4 - 26 maart

#5 - 30 april

#6 - 28 mei

#7/8 - 2 juli

#9 - 27 augustus

#10 - 24 september

#11 - 29 oktober

#12 - 26 november

#1 - 24 december (2019)

Digitaalgids 2019

#1 - 4 januari

#2 - 1 maart

#3 - 3 mei

#4 - 5 juli

#5 - 6 september

#6 - 1 november

Geldgids 2019

#1 - 25 januari

#2 - 15 februari (Belastinggids)

#3 - 12 april

#4 - 14 juni

28 juni (Geldgids digitale special 1)

#5 - 23 augustus

27 september (Geldgids digitale special 2)

#6 - 18 oktober

#7 - 6 december

Gezondgids 2019

#1 - 8 februari

#2 - 5 april

#3 - 7 juni

#4 - 2 augustus

#5 - 4 oktober

#6 - 6 december

Losse nummers

Ga naar de webwinkel voor de laatste uitgaven van de:

Heb je interesse in een oudere editie van van één van onze tijdschriften? Neem dan contact op met de klantenservice, of stuur een bericht via het contactformulier.