Conclusie: maakt herrie, maar doet wat het moet doen

De Nuki Smart Lock is een heel eenvoudig te installeren slot. Het doet wat het moet doen. Afgezien van de herrie die het slot maakt als het de sleutel draait, is het een uitkomst als je voor de deur staat met je handen vol of je zieke kind wil binnenlaten als je op je werk bent. Maar voor sloten die van buiten niet open kunnen als er een sleutel aan de binnenkant zit, is het wat ons betreft geen optie.

De bluetooth-beveiliging waar het slot mee werkt is in orde. Maar de eenvoud van het apparaat geeft toch ook te denken. Je moet vertrouwen op batterijen en zelfklevende tape voor de belangrijkste (soms zelfs enige) toegang tot je huis. En let even goed op als het slot dichtbij je brievenbus of kattenluik zit. Met een beetje creativiteit kun je via deze openingen in de deur de knop van de Nuki aan de binnenkant indrukken en de deur openen. Ook is door het indrukken van de knop het slot te koppelen aan een andere smartphone. En dat koppelen, het zogenaamde 'bluetooth pairing', staat standaard aan. Dit zet je dus maar beter uit, anders is het slot niet helemaal veilig.

Wat is Nuki?

De Nuki Smart Lock (€229) is een apparaatje dat je aan de binnenkant van je slot monteert met de sleutel erin. Het apparaatje draait de sleutel als het daartoe opdracht krijgt.

Het openen en afsluiten van de deur kan op verschillende manieren:

Nuki Fob : een soort sleutelhanger (zie afbeelding). Je drukt op de knop van de fob en via bluetooth krijgt het slot de opdracht om de deur te openen. De Nuki Fob kost €39.

: een soort sleutelhanger (zie afbeelding). Je drukt op de knop van de fob en via bluetooth krijgt het slot de opdracht om de deur te openen. De Nuki Fob kost €39. Nuki Keypad : een toetsenblokje dat je aan de buitenkant van de deur monteert. Met een 6-cijferige code ontgrendel je het slot. Ook dit werkt via bluetooth. De keypad kost €79.

: een toetsenblokje dat je aan de buitenkant van de deur monteert. Met een 6-cijferige code ontgrendel je het slot. Ook dit werkt via bluetooth. De keypad kost €79. Smartphone: met de Nuki Bridge (€99) verbind je het slot met internet zodat je het ook op afstand kunt bedienen met de Nuki app op je smartphone. Je kunt ook instellen dat Nuki de deur opent als je in de nabijheid van de deur bent.

Werkt Nuki op alle sloten?

Nuki is geschikt voor vrijwel alle veelvoorkomende cilinders:

langwerpige (Eusopese) cilinders

ronde Zwitserse cilinders

ovale (Engelse) cilinders.

Om te bepalen of je slot geschikt is om de Nuki te gebruiken, gebruik je de keuzehulp op de website van de fabrikant. Die geeft een opvallend resultaat: het slot in onze test is van de buitenkant niet te openen als er aan de binnenkant al een sleutel in zit, maar Nuki vindt dit geen punt want de keuzehulp zegt dat ons slot geschikt is. Het betekent wel dat wij onze testdeur niet meer kunnen openen als Nuki - om wat voor reden dan ook - niet meer werkt. En dat is voor ons een reden om de Nuki niet privé te gebruiken.

Nuki installeren

Het installeren van het slot gaat heel makkelijk. Boren is niet nodig en je hoeft het binnenwerk van je slot niet te vervangen. Om de sleutel heen plaats je een plaatje waarop je de Nuki bevestigt. Afhankelijk van je slot bevestig je het plaatje met meegeleverde dubbelzijdige tape of met kleine klemschroefjes.

Je installeert de app waarin de installatiestappen voor zich spreken. Een druk op de knop van de cilinder en de app en het slot zijn gekoppeld. Daarna kan de Nuki zijn werk doen.

Is Nuki wel veilig?

Bluetooth is eenvoudig af te luisteren. Dus je moet de communicatie zo inrichten dat niet iedereen die het signaal kan afvangen en kopiëren. En dan gewoon de deur kan openen.

Nuki geeft aan dat de beveiliging goed gewaarborgd is, doordat het verkeer versleuteld is. Het maakt gebruik van zogenoemde 'keys' die bij elke sessie (het openen of sluiten van de deur) wisselen. Dat maakt het 'naspelen' vrijwel onmogelijk.

Wat wel opvallend is: het zogenaamde 'bluetooth pairing', waarmee je het slot koppelt aan de smartphone, staat standaard open. Dat betekent dat wanneer een vreemde het voor elkaar krijgt om van buitenaf (via de brievenbus) de Nuki-knop ingedrukt te houden, hij zijn smartphone aan het slot kan koppelen en de deur kan openen. En het Nuki slot zendt standaard de term 'Nuki' uit in het bluetoothsignaal. Via bepaalde websites kun je daardoor gewoon zien waar Nuki-sloten te vinden zijn. Voor kwaadwillenden is het dus niet ingewikkeld om te zien op welke voordeuren een Nuki-slot is geïnstalleerd.

Je kunt 'bluetooth paring wel uitschakelen' Open de Nuki-app, ga naar: Instellingen > Smart Lock beheren en zet de optie “Bluetooth-pairing” uit.

Het gebruik van Nuki

De Nuki app is overzichtelijk en handig in het gebruik. Je kunt hiermee makkelijk het slot ontgrendelen en afsluiten.

Andere handige functies van de Nuki:

Andere gebruikers : je kunt tot 200 gebruikers definieren die toegang mogen hebben tot het slot. Zij kunnen zelfstandig de deur openen met hun smartphone of een gekoppelde Nuki Fob.

: je kunt tot 200 gebruikers definieren die toegang mogen hebben tot het slot. Zij kunnen zelfstandig de deur openen met hun smartphone of een gekoppelde Nuki Fob. Lock 'n Go : met een druk op de knop van de cilinder ontgrendeld de deur en na 20 seconden gaat hij weer op slot. Zo heb je tijd om de deur uit te gaan en hoef je het niet op slot te draaien.

: met een druk op de knop van de cilinder ontgrendeld de deur en na 20 seconden gaat hij weer op slot. Zo heb je tijd om de deur uit te gaan en hoef je het niet op slot te draaien. Auto Unlock: Het slot kan met behulp van GPS en geofencing zien wanneer je telefoon binnen 100 meter van het slot is. Als het daarna binnen 20 minuten een bluetoothverbinding kan maken, waarvoor je op maximaal 10 meter afstand van het slot moet zijn, dan opent Nuki de deur.

Hoe uitgebreid de functies ook zijn, de Nuki blijft een apparaatje op batterijen dat gewoon met een mechanisme je sleutel omdraait. En dat merk je: hij maakt veel herrie maakt bij het vergrendelen en openen van de deur. En als de batterijen op zijn komen wij in deze test ons huis niet meer in. Gelukkig waarschuwt Nuki ruim op tijd dat je de batterijen moet vervangen.

