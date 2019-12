Een Smart Home vol apparaten die verbonden zijn met internet, zodat jij er meer controle over hebt. Thuiskomen in een warm huis of op afstand praten met de pakketbezorger. De ontwikkelingen gaan super snel, maar er zijn behoorlijk wat aandachtspunten bij de aanschaf en het gebruik van deze producten. Wij helpen je op weg.

Gemak vanuit je luie stoel

Met slimme apparaten in je huis wordt je dagelijks leven makkelijker. Dat is tenminste de bedoeling. Fabrikanten willen je graag laten zien dat je in je luie stoel kunt blijven zitten om je apparaten te bedienen. Hoe handig is het om via je smartphone even iets te printen. Of je koelkast zegt zelf of je eieren nodig hebt. Maar net zo vaak is het nut van een slim apparaat ver te zoeken. Belangrijk is dat je zoekt naar de echte toegevoegde waarde van een apparaat in jouw huis.

Jouw gegevens

Alle slimme apparaten werken met een app op je telefoon of tablet. Of je bedient je hele huis met één apparaat. Op welke manier je ook huis aanstuurt, je deelt veel gegevens over je gebruik met de fabrikant. Dat maakt de apparaten slimmer, want ze leren je steeds beter kennen. Maar fabrikanten moeten zich wel aan de regels houden bij wat ze met je gegevens doen. En dat gaat niet altijd goed.

Veiligheid

Soms worden slimme apparaten zo snel op de markt gebracht, dat de fabrikant te weinig aandacht besteed aan de veiligheid van zijn product. Je wil natuurlijk niet dat wildvreemden kunnen meekijken met je beveiligingscamera. En al helemaal niet dat ze je babyfoon kunnen overnemen. Gelukkig gebeurt dit niet aan de lopende band, maar te vaak worden er slimme apparaten verkocht waarvan de veiligheid niet helemaal ok is.