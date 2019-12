Oculus Go: eerste indruk

Eerste indruk|Virtual Reality had je tot nu toe in twee smaken: een dure bril aangesloten op een krachtige computer, en simpele VR-brillen waar je je smartphone instopt. Daar komt nu een 3e manier bij: de Oculus Go. Dit is een alles-in-één VR-bril die gelijk uit de doos werkt. Je hebt geen smartphone of pc meer nodig. Is de scherp geprijsde Oculus Go iets voor jou?

Conclusie: eenvoudig aan de slag met VR

De Oculus Go is een eenvoudige en voordelige manier om aan de slag te gaan met Virtual Reality (VR). Tot nu toe had je niet alleen een VR-bril, maar ook een dure computer of smartphone nodig. Dat is nu verleden tijd, want de Oculus Go staat volledig op zichzelf. Scherm, computer, luidsprekers: het zit allemaal ingebouwd in de Go. Bovendien zit hij comfortabel, ligt de controller lekker in de hand, is het geluid indrukwekkend en zit de software goed in elkaar. En dat voor een scherpe prijs. Wat minder indrukwekkend zijn de beeldkwaliteit, deze is niet beter dan die van andere VR-brillen, en het volgen van je bewegingen: dit is namelijk beperkt tot rotaties en volgt geen verplaatsingen.

Plug & Play: opzetten en gebruiken

De Oculus Go is een simpel Plug & Play-product: je zet hem op en kunt hem meteen gebruiken. Dat klinkt heel normaal, maar Virtual Reality was tot nu toe best een gedoe: of je smartphone in een VR-houder manoeuvreren of een dikke kabel van de VR-bril op een computer met ingewikkelde software aansluiten. In de Go zit alles al ingebouwd wat je nodig hebt.

In gebruik nemen

Alleen voor de eerste installatie heb je een smartphone nodig. Daarvoor download je de Oculus app (Android en iOS), koppel je de bril met je Wi-Fi-netwerk en log je in met je Facebook-account of met een Oculus-account. Je kunt de app later ook gebruiken om VR-apps te downloaden, maar dat hoeft niet. Je kunt daarvoor ook de Go zelf gebruiken.

Software

Als je de bril opzet, kom je direct in een virtuele omgeving. Die zit goed in elkaar en werkt intuïtief. Het is een startomgeving waarin je door jou gedownloade apps kunt starten en waarin je nieuwe apps kunt ontdekken. Ook kun je vanaf hier je instellingen aanpassen en schermopnames maken.

Zelfde software als de Samsung Gear VR

De software is hetzelfde als die van de Samsung Gear VR. Dat is een VR-houder waar je je Samsung-smartphone instopt. Heb je een geschikte Galaxy S of Galaxy Note smartphone, dan kun je dus ook een Gear VR kopen. Het nadeel is dan wel dat je je smartphone er telkens uit moet halen als je iets anders wilt doen en dat de batterij snel leegloopt.

Veel apps om uit te kiezen

Je kunt honderden apps downloaden en installeren op de Oculus Go: van spelletjes tot Netflix en The New York Times, BBC Earth, Fox Sports en Discovery.

Er zijn ook ‘sociale apps’ die je samen met andere Oculus-gebruikers tegelijk kunt starten. In Oculus Rooms ben je bijvoorbeeld samen in een kamer om te kletsen of bordspelletjes te spelen. Vanaf juni wil Oculus ook live-evenementen aanbieden waar je met elkaar naartoe kunt, zoals concerten, sportwedstrijden en cabaretvoorstellingen.

Bewegingstracking is beperkt

De VR-apps zijn relatief eenvoudig. Het is met de bril namelijk niet mogelijk om rond te lopen door je kamer en daarmee rond te lopen in VR, zoals wel het geval is bij luxere brillen die je op een computer aansluit. Met de Oculus Go kun je alleen rotaties maken: ja-knikken, nee-schudden en je oor naar je schouder brengen. Andere bewegingen, zoals opzij stappen, van voor naar achter stappen en springen of hurken worden niet gemeten.

Comfortscore per app

Prettig is de ‘comfortscore’ die bij iedere app vermeld staat. Zo is het vooraf duidelijk of je een rustige, comfortabele app hebt of een mogelijk ‘misselijkmakende’ app, zoals een virtuele achtbaan.

Opslagruimte

Er zijn 2 versies van de Oculus Go:

32 gigabyte: voldoende voor 3 HD-films, 10 games, 20 apps

64 gigabyte: voldoende voor: 7 HD-films, 20 games, 40 apps.

Ingebouwde luidsprekers klinken goed

Aan weerszijden van je gezicht zit een luidspreker met verrassend goed geluid. Je hebt namelijk het idee dat het geluid uit verschillende richtingen komt. En die richting beweegt mee als jij je hoofd draait. Dat versterkt het gevoel dat je je echt in de virtuele omgeving bevindt.

Als je niemand wilt lastigvallen, dan kun je ook een hoofdtelefoon aansluiten. Er zit een standaard 3,5mm jack-aansluiting aan de linkerzijde van de Go.

Bovenop de Go zitten volumeknoppen waarmee je het volume harder en zachter kunt zetten. Ze zijn makkelijk op de tast te vinden.

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van de Oculus Go is prima en vergelijkbaar met andere VR-brillen. Voor elk oog is er een schermresolutie van 1280x1440 pixels. Als je goed kijkt, kun je de individuele beeldpunten wel zien: er lijkt een raster over het blikveld te liggen, waardoor het wat blokkerig oogt.

Je moet met deze bril relatief veel met je hoofd draaien om rond te maken. Het beeld is namelijk scherp genoeg als je recht vooruitkijkt, maar net als bij andere VR-brillen is het wazig als je vanuit je ooghoeken kijkt. Bovendien is er maar een kijkhoek van 100 graden, vergelijkbaar met andere VR-brillen, maar veel smaller dan ons menselijk blikveld.

Draagcomfort en controller

De bril zit comfortabel. Het materiaal is zacht. Het materiaal en de temperatuur van het apparaat gingen we niet zweten, iets waar we bij andere brillen wel last van hadden.

Brildragers kunnen een extra frame in de bril klikken, waardoor je de Oculus Go met een niet al te groot montuur comfortabel kunt dragen. Je kunt voor ongeveer €100 zelfs speciale lenzen op sterkte bestellen die je in de Go klikt, waardoor je geen bril meer hoeft op te zetten. Je kunt alleen afrekenen in dollars.

Invallend licht van buitenaf

Jammer genoeg sluit de Go niet volledig je blikveld af. Vooral bij de neus is er nogal een kier waardoor er licht van onderaf binnenvalt en je ‘de echte wereld’ kunt zien. Daardoor is de virtuele ervaring net wat minder sterk dan wanneer je helemaal afgesloten bent van de buitenwereld.

Fijne controller

De controller is nauwkeurig en ligt prettig in de hand. Je pakt hem vast als een soort waterpistool. Er is een trekker waarmee je knoppen aanklikt en bovenop zit een menuknop, terug-knop en een groot touchpad waarmee je door de menu’s kunt vegen, net zoals je veegt over een smartphonescherm.

Opladen

De bril zelf laad je op met het meegeleverde kabeltje en een usb-oplaadadapter die je zelf al hebt, bijvoorbeeld van je smartphonelader. In de controller stop je de meegeleverde AA-batterij.

Privacyvoorwaarden

Oculus is een van de bedrijven van Facebook. Daardoor worden je Oculus-gegevens gedeeld met Facebook en andere Facebookbedrijven zoals Instagram en WhatsApp. Facebook ligt geregeld onder vuur omwille van privacy: het Facebook-lek.

Oculus houdt volgens de privacyvoorwaarden bij welke apps en functies je gebruikt. En ze geven die informatie door aan de VR-appontwikkelaars, zodat ze weten hoe je lang je hun apps gebruikt en hoe ver je bijvoorbeeld in een spel bent gekomen.

Onduidelijk wat Oculus verzamelt

Het is verder niet helemaal duidelijk wat Oculus precies verzamelt, hoe lang ze dat bewaren en met wie ze dat delen. Er worden wel wat algemene uitspraken met voorbeelden gegeven, maar geen details. Ook schrijft Oculus dat ze informatie over jou aanvullen met gegevens die ze van anderen ontvangen, maar wie dat zijn en welk soort informatie dat is, wordt niet duidelijk.

Nieuwe privacy-instellingen

Oculus kondigt aan dat je binnenkort toegang hebt tot nieuwe privacy-instellingen op de Oculus website. Op dit moment is het dus nog onduidelijk hoe Oculus invulling gaat geven aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.