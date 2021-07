Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Samsung soundbar heeft een groot formaat en weegt ongeveer 4 kilo. Hij wordt geleverd met afstandsbediening en losse subwoofer die ongeveer 6 kilo weegt. Via de 2 HDMI ingangen kun je extra apparaten aansluiten zoals een (spel)computer of mediaspeler. Met wifi kan je de soundbar met het internet verbinden. Via je smartphone kun je met Airplay muziek afspelen op de soundbar. Je kan ook direct via de app van Spotify verbinding maken met de soundbar met Spotify Connect.