ABN Amro stopt met AEX Spaarrekening

Noteert de toonaangevende Amsterdamse beursgraadmeter na een halfjaar hóger dan op het moment van de inleg, stijgt de spaarrente mee tot maximaal 5% op jaarbasis. Maar is de AEX in die 6 maanden niet gestegen, wordt geen rente uitgekeerd. De inleg is echter gegarandeerd, waardoor de AEX Spaarrekening ook door de Consumentenbond als een spaarproduct werd beschouwd.

Op de valreep

Avontuurlijke spaarders die menen dat de Amsterdamse beurs eind februari hoger staat dan de huidige 404 punten (21 augustus), kunnen op de valreep nog een AEX Spaarrekening openen. Op maandag 25 augustus stopt ABN Amro met het aanbieden. Huidige klanten zijn inmiddels per brief of bankmail geïnformeerd over het besluit van de bank.

