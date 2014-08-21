icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

ABN Amro stopt met AEX Spaarrekening

Nieuws
|
Vanwege een gebrek aan belangstelling trekt ABN Amro de stekker uit de AEX Spaarrekening. Vanaf 1 september kunnen klanten geen geld meer overmaken naar deze rekening, waarmee op een relatief risicoloze manier kan worden meegeprofiteerd van een stijgende AEX-index.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:21 augustus 2014

Noteert de toonaangevende Amsterdamse beursgraadmeter na een halfjaar hóger dan op het moment van de inleg, stijgt de spaarrente mee tot maximaal 5% op jaarbasis. Maar is de AEX in die 6 maanden niet gestegen, wordt geen rente uitgekeerd. De inleg is echter gegarandeerd, waardoor de AEX Spaarrekening ook door de Consumentenbond als een spaarproduct werd beschouwd.

Op de valreep

Avontuurlijke spaarders die menen dat de Amsterdamse beurs eind februari hoger staat dan de huidige 404 punten (21 augustus), kunnen op de valreep nog een AEX Spaarrekening openen. Op maandag 25 augustus stopt ABN Amro met het aanbieden. Huidige klanten zijn inmiddels per brief of bankmail geïnformeerd over het besluit van de bank.

Zie onze online spaarrentevergelijker voor een overzicht van alle reguliere spaarrekeningen en -deposito’s.

Bron: ABN Amro

 

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Nieuw & interessant

Lees meer artikelen