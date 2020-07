Actief omgaan met spaargeld blijft lonen

Nieuws|Een jaar lang jagen op de hoogste spaarrente heeft een extra rendement opgeleverd van ruim 71%. Met een tegoed van €20.000 haalde het Renteblog van de Consumentenbond sinds 26 augustus 2014 € 333 op aan rente. Ter illustratie: dat is €139 meer dan Rabo InternetSparen had opgeleverd.

Ondanks de extreem lage spaarrentes loont het nog steeds om actief met je spaargeld om te gaan. Om dit te illustreren is de Consumentenbond in de periode van 26 augustus 2014 tot en met 26 augustus 2015 de boer op geweest met een fictief spaartegoed van €20.000. Zodra elders meer rente te behalen viel, verplaatsten we dit saldo. Verslaglegging vond plaats op het Renteblog.

Regelmatig schuiven

Na 1 jaar lang regelmatig schuiven tussen diverse rekeningen - gemiddeld ruim 1 keer per maand - stopt de teller vandaag op €332,71 aan rente. Als we de €20.000 het hele jaar hadden laten staan op het populaire, maar bijzonder matig renderende, Rabo InternetSparen, hadden we zo’n €194 aan rente behaald. Een verschil dus van €139, oftewel ruim €71%.

Dezelfde spaarrekening

Maar stel dat we de €20.000 op dag 1 hadden verplaatst naar Knab Flexibel Sparen en het daar de rest van het jaar hadden laten staan, dan was onze winst met 1 simpele actie €109 geweest. Dan hadden we nog altijd bijna €303 bijeen gespaard.

Knab Fexibel Sparen is een vrij opneembare spaarrekening, die vrijwel voortdurend in de top-3 van hoogste spaarrente is terug te vinden.

Blijf op de hoogte

Vandaag nemen we afscheid van het Renteblog. Maar uiteraard houdt de Consumentenbond je op de hoogte omtrent rente-ontwikkelingen. Meld je aan voor onze SpaarAlert en ontvang automatisch eens per week of per maand een mailtje als een ándere spaarrekening meer rente biedt. In de Spaarrentevergelijker vind je dagelijks de actuele spaar- en depositorentes.