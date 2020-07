Beetje gek, de Centraal Beheer Spaarrentecheck

Op www.centraalbeheer.nl/spaarrentecheck zie je ‘in een oogopslag’ of je rente misloopt. De check is echter zodanig opgezet, dat de conclusie altíjd is dat je rente misloopt. Rechts, in een groot groen vlak, schermt Centraal Beheer in koeienletters met 2,20% rente. Wie wat langer kijkt, ziet echter in een veel kleiner vakje dat je spaargeld dan wel 24 maanden (2 jaar) vast staat. Met andere woorden: de ‘extra hoge actierente’ waar je tot 1 juli van kunt profiteren, betreft het 2-jaarsdeposito. Dat heeft Centraal Beheer er niet bij vermeld in de brief.

Concurrerend

Nu is 2,20% voor 2 jaar vast momenteel zonder meer een concurrerend aanbod, al biedt de Belgische bank Argenta nog nét wat meer (2,24% effectief). Wie de Spaarrentecheck doet, ziet aan de linkerkant van het scherm echter alleen de 2-jaarsrente van ABN Amro (0,55%), ING (0,25%), Rabobank (0,80%) en SNS Bank (1,05). Precies de banken waar je met je spaargeld – zeker wat betreft de termijndeposito’s met een relatief korte looptijd – niet moet zijn.

Middenmoter

Bij Centraal Beheer ook niet trouwens, voor andere looptijden dan 2 jaar. Bij de deposito’s voor 1, 3 en 5 jaar vinden we de Achmea-dochter pas terug in de middenmoot. De conclusie lijkt ook dat het bedrijf uit Apeldoorn op korte termijn flink wat geld voor 2 jaar nodig heeft en dacht ‘even ons klantenbestand schrijven’.

Bron: Centraal Beheer Achmea.