Beleggen in Bright New World extreem risicovol

Nieuws|Beleggen in het huisfonds Bright New World van Wijs & Van Oostveen is extreem risicovol. De vermogensbeheerder is daar echter niet duidelijk over in de prospectus. Het beleggingsbeleid blijkt bovendien selectief en onduidelijk.

Selectief en onduidelijk

De Consumentenbond nam het huisfonds Bright New World van Wijs & Van Oostveen onder de loep voor de Geldgids (pdf) van juni 2017. De prospectus stelt dat 'particuliere beleggers met Bright New World de kans krijgen deel te nemen aan een beleggingsportfolio met een optimale risicospreiding'. Maar beleggen in het fonds is juist extreem risicovol. In de financiële bijsluiter scoort het op ‘risico’ 6 punten, op een schaal van 1 tot en met 7.

Het beleggingsbeleid is bovendien selectief en onduidelijk. Wijs & Van Oostveen geeft slechts de beleggingspercentages per ‘groeisector’ en niet per bedrijf. Nog riskanter is dat de helft van het fondsvermogen ingezet mag worden voor vastgoedfondsen en derivaten (zoals opties) en dat ‘hefboomconstructies tot 150%’ en uitleenconstructies geoorloofd zijn.

Meer nadelen

Het aantal participaties daalt al jaren gestaag; het fondsvermogen bedroeg eind 2015 nog slechts €35,5 miljoen. De kosten stegen sinds 2013 juist sterk, naar 2,28% van het ingelegde vermogen. De uitstapkosten bedragen 1% - dat zijn hoge kosten voor een beleggingsfonds. Andere nadelen: je kunt slechts één keer per week aan- of verkopen en de minimale inleg is €2500.

Zwalkende koers

Wijs & Van Oostveen volgt een zwalkende koers. Zijn huisfonds veranderde de afgelopen 3 jaar maar liefst 2 keer van naam: eerst heette het Pyramidefonds, vervolgens Blue Value Fund en nu Bright New World.

Bright New World is sinds 1 januari de opvolger van het Blue Value Fund met een radicaal veranderde opzet. Richtte het zich voorheen vooral op AEX-bedrijven, nu is het een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in 11 snelgroeiende sectoren, die volgens het beleggingsfonds 'de wereld in sneltreinvaart veranderen en beter maken'.

Denk bij snelgroeiende sectoren aan bedrijven op het gebied van internet of things, biotech, sociale media, robotica, cyber security, sport & fitheid en duurzame energie.

Alternatieven

Er bestaan genoeg alternatieven voor het Bright New World. Deze zijn te vinden op morningstar.nl onder ‘offensieve mixfondsen wereldwijd’ of ‘aandelen wereldwijd large cap groei’. Let altijd op de omvang van de fondsen en of ze beursgenoteerd zijn. Houd ook de jaarlijkse kosten in de gaten.

Bron: Geldgids, juni 2017.

Lees ook: