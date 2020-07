'Gewone' belegger duurder uit bij Binck

Nieuws|BinckBank presenteert nieuwe pakketten voor ‘zelf beleggen’: Green, Blue en Black. Alle beleggers die nu nog beleggen in Binck Basic of Active worden naar een van die 3 pakketten overgezet. De meeste beleggers zijn hierdoor duurder uit. In sommige gevallen betalen klanten zelfs meer dan 2 keer zoveel.

Service fee raakt iedereen

Naast de 3 nieuwe pakketten introduceert Binck een 'service fee' (vergelijkbaar met wat vroeger bewaarloon heette). Deze raakt vrijwel alle beleggers, behalve degenen met meer dan 900 transacties per jaar of meer dan €6000 aan transactiekosten. Klanten die ook sparen of ‘laten beleggen’ bij Binck, krijgen korting op het vaste gedeelte van de fee.

Hoe actiever, hoe gunstiger

Het uitgangspunt van de nieuwe opzet, waarover BinckBank zijn klanten inmiddels per mail heeft geïnformeerd, is: hoe meer beleggingsactiviteit, des te gunstiger de tarieven. Vergelijkingssite Finner, waarmee de Consumentenbond regelmatig samenwerkt, berekende voor 4 profielen hoe het omzetten van de pakketten, nog los van de transactiekosten, uitpakt.

Kosten nieuwe Binck-pakketten

Pakket Vaste kosten Variabele kosten Binck Green €36 per jaar 0,12% van het belegd vermogen Binck Blue €90 per jaar 0,18% van het belegd vermogen Binck Black €300 per jaar 0,18% van het belegd vermogen

Passieve aandelenbelegger

€10.000 in Nederlandse aandelen, 1 transactie van €2500 per kwartaal

Deze belegger gaat per 1 mei van Binck Basic naar Binck Green en ziet zijn kosten (inclusief transactiekosten) verdubbelen van €40 naar €80 per jaar. Met een belegd vermogen van €50.000 stijgen de jaarkosten zelfs met 130%.

Rekenvoorbeeld passieve aandelenbelegger Tom handelt met €10.000 in Nederlandse aandelen en doet gemiddeld één transactie van €2500 per kwartaal. Deze 'passieve aandelenbelegger' wordt per 1 mei overgezet van Binck Basic (kosten: €40 per jaar) naar Binck Green. Als service fee betaalt Tom per jaar €36 + 0,12% van €10.000 = €48. Daar bovenop komen de kosten per transactie. Die bedragen bij Binck Green €1 + 0,15% van het transactiebedrag, met een minimum van €8 en een maximum van €150 per transactie. Aangezien Tom 4 keer per jaar handelt, is hij aan transactiekosten €32 kwijt. Dat brengt zijn totale kosten op €80 per jaar, een verdubbeling ten opzichte van Binck Basic.

Gemiddelde aandelenbelegger

€50.000 in Nederlandse aandelen, 4 transacties à €3125 per kwartaal

Ook deze belegger wordt overgezet van Binck Basic naar Binck Green. De totale kosten gaan van €94 naar €124 per jaar, oftewel een stijging van 16%.

Actieve aandelenbelegger

€50.000 in Nederlandse aandelen, 12 transacties à €1042 per kwartaal

Binck adviseert deze belegger het Blue-pakket, dat ten opzichte van het goedkopere Green onder meer gratis real-time Amerikaanse koersen en het beleggingsplatform ProTrader biedt. De kosten stijgen van €386 naar €410 (plus 6%).

Zeer actieve of optiebelegger

10 transacties met 10 contracten

Deze belegger gaat van Binck Active naar het speciaal op daytraders gerichte Binck Black. Zijn kosten dálen met 17%, van €780 naar €650 per jaar. Met 20 transacties en 20 contracten bedraagt de kostendaling 31%. Ten opzichte van de goedkopere pakketten zitten bij Binck Black masterclasses en een relatiemanager inbegrepen.

'Gewone aandelenbelegger'

Een andere vergelijker, BrokerTarieven.nl, nuanceert het beeld ietwat: 'Binck spreekt de waarheid, als je frequenter handelt, dan kom je goedkoper uit. Al ken ik niet zoveel aandelenbeleggers die 60 transacties doen per jaar. Als gewone aandelenbelegger, volgens ons nog steeds 70% van de beleggers, is de kans reëel dat je kosten stijgen. In ons voorbeeld is de stijging eerder klein. Als je portefeuille echter wat groter is, en je een echte buy en hold belegger bent, dan kunnen de kosten fors toenemen.'

Wie wil weten of hij bij een andere bank of broker goedkoper kan beleggen, kan tarieven vergelijken op de site van Beleggingsmatch of bij Brokertarieven.nl.

Bron: Finner