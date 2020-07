Beleggingsinstellingen gaan te ver

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft meer dan 30 banken en andere beleggingsinstellingen laten weten dat hun uitingen ongewenst zijn. Het gaat daarbij om aanbiedingen waarbij sparen en beleggen min of meer op één lijn worden gesteld. ‘Dit soort vergelijkingen willen we niet meer zien’, stelt AFM-woordvoerster Nicole Reijnen.

Grote verschillen

Aan beleggen kleven natuurlijk veel meer risico’s en minder waarborgen. Want hoe laag de spaarrente ook is, de inleg op een spaarrekening is tot €100.000 per rekeninghouder per bank gewaarborgd. Beleggers hebben zo’n garantie niet en kunnen daarnaast altijd worden geconfronteerd met verliezen. ‘Consumenten moeten zich van die verschillen goed bewust zijn’, aldus campagneleider Ben Schellekens van de Consumentenbond.

Stevige gesprekken

De AFM noemt zoals gebruikelijk geen namen, maar laat wel weten met een aantal aanbieders inmiddels ‘stevige gesprekken’ te hebben gevoerd. Bij enkele grote partijen heeft dit ook al tot aanpassingen geleid, zegt Reijnen.

In Geldgids 5, die op 30 juni verschijnt, méér over de vraag in hoeverre beleggen een alternatief kan zijn voor sparen.

Bron: Autoriteit Financiële Markten/Consumentenbond