Consumentenbond Renteaanbod van start

Met het Consumentenbond Renteaanbod willen wij namens vele spaarders een hogere rente over hun spaargeld overeenkomen met de deelnemende banken.

Deelnemen

Leden en niet-leden van de Consumentenbond kunnen zich tot en met 16 februari op consumentenbond.renteaanbod.nl vrijblijvend inschrijven door zelf een keuze te maken voor een looptijd van 1, 3 of 5 jaar vast. Kiezen voor meerdere looptijden kan ook. Inschrijven kan met een bedrag van minimaal €2500 en maximaal €250.000. Pas als het winnende bod bekend is (uiterlijk 20 februari), beslis je of en met welk bedrag je daadwerkelijk wilt ingaan op het Renteaanbod.

Bron: de Consumentenbond/DepositoDeal