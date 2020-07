Consumentenbond Renteaanbod van start

Nieuws|Als eerst partij in Nederland organiseert de Consumentenbond een veiling voor deposito spaarrekeningen.

Met het Consumentenbond Renteaanbod willen wij namens vele spaarders een hogere rente over hun spaargeld overeenkomen met de deelnemende banken.

Deelnemen

Leden en niet-leden van de Consumentenbond kunnen zich tot en met 16 februari op consumentenbond.renteaanbod.nl vrijblijvend inschrijven door zelf een keuze te maken voor een looptijd van 1, 3 of 5 jaar vast. Kiezen voor meerdere looptijden kan ook. Inschrijven kan met een bedrag van minimaal €2500 en maximaal €250.000. Pas als het winnende bod bekend is (uiterlijk 20 februari), beslis je of en met welk bedrag je daadwerkelijk wilt ingaan op het Renteaanbod.

Bron: de Consumentenbond/DepositoDeal