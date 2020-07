Nieuws|Fiscaal aantrekkelijk groen sparen kan weer. Nadat voor alle groene spaarrekeningen en deposito’s sinds eind 2013 een klantenstop gold vanwege de grote instroom, zet de Rabobank de deur van het GroenSparen vandaag weer open. ABN Amro (in februari) en ING volgen later.

Zeer lage rente

Groen sparen levert nominaal een zeer lage rente op. Bij Rabo GroenSparen is dat bijvoorbeeld 0,1%. Hier staan echter twee fiscale voordelen tegenover, die het rendement in het gunstigste geval met 1,9% opvijzelen.

Fiscale voordelen

Ten eerste is er een extra vrijstelling in box 3 naast het heffingsvrij vermogen van €21.139. Dit betekent dat over ‘groene’ spaartegoeden tot €56.420 (voor stellen het dubbele) geen 1,2% vermogensrendementsheffing is verschuldigd. Dit voordeel is dus alleen interessant voor spaarders met meer dan €21.139.

Duurzame projecten

Daarnaast geldt ook in 2014 een extra heffingskorting van 0,7% over de groene tegoeden per 1 januari, die in mindering kan worden gebracht op de verschuldigde inkomstenbelasting. Deze voordelen gelden omdat de banken de ‘groene’ spaartegoeden voor minimaal 70% investeren in duurzame projecten.

Concurrerend tarief

Tel je die 1,2% en 0,7% bij de nominale rente op, dan is er ineens sprake van concurrerende tarieven. Zéker nu de ‘gewone’ spaarrentes dit jaar nog verder zijn gedaald. Leaseplan Bank en Nationale-Nederlanden Bank verlaagden hun rentetarieven recentelijk, waardoor je nu nog maximaal 1,85% (Argenta) krijgt op een spaarrekening zonder voorwaarden. Bekijk alle rentes via onze spaarrekeningen vergelijker.

Groene deposito’s

Bij Rabo GroenSparen wordt je spaargeld wel één jaar geblokkeerd. Daarna is het vrij opneembaar. Wanneer de Rabobank zijn GroenDeposito’s (looptijd 3, 5 of 7 jaar) weer openzet, is nog niet bekend. Bij concurrent ABN Amro kunnen spaarders in februari weer terecht voor een Groen Spaar Deposito. De rente daarop bedraagt 0,2%. ING volgt later met zíjn Groen Spaardeposito.

Bron: de Consumentenbond